ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"التعليم": لم نتلق أي شكاوى من امتحاني التاريخ والفيزياء اليوم

امتحانات الثانوية
امتحانات الثانوية

أكدت مصادر بغرفة العمليات المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، أنهم لم يتلقوا أى شكاوى من اللجان صباح اليوم الأحد بشأن امتحان الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة 2023.

وأكدت المصادر، أن الامتحانات سارت بشكل جيد داخل اللجان ولم يتم تلقي أي شكاوى منها أو من رؤساء اللجان.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفقد  اليوم الأحد، لجان مرسى مطروح من بينهم  لجنة مدرسة الشهيد النقيب مصطفى أمين هيبه الثانوية بنين التابعة لإدارة مرسى مطروح التعليمية، حيث اطمأن الوزير  على مستوى أداء الطلاب فى امتحان الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، موجها الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات. 

التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم التاريخ والفيزياء الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة التربية والتعليم والتعليم

الأكثر قراءة

"سي بي سي" تحيل رضوى الشربيني للتحقيق: أساءت لسمعة المؤسسة

آخر أخبار امتحانات الثانوية العامة (علمى-أدبى) 2023

انتهاء امتحانى الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة

مقتل نقاش فى مشاجرة بالشرقية

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2023.. تقترب من 100 مليون جنيه

ضبط 9 ملايين جنيه بحوزة متهمين بتجارة العملة خارج السوق المصرفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة

سوريا تتصدى لضربة إسرائيلية وسقوط صاروخ فى النقب

جيش الاحتلال يستهدف ريف حمص الشمالى وجنوبها وتصاعد دخان أسود