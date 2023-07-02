"التعليم": لم نتلق أي شكاوى من امتحاني التاريخ والفيزياء اليوم

أكدت مصادر بغرفة العمليات المركزية لمتابعة امتحانات الثانوية العامة، أنهم لم يتلقوا أى شكاوى من اللجان صباح اليوم الأحد بشأن امتحان الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة 2023.

وأكدت المصادر، أن الامتحانات سارت بشكل جيد داخل اللجان ولم يتم تلقي أي شكاوى منها أو من رؤساء اللجان.

وكان الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفقد اليوم الأحد، لجان مرسى مطروح من بينهم لجنة مدرسة الشهيد النقيب مصطفى أمين هيبه الثانوية بنين التابعة لإدارة مرسى مطروح التعليمية، حيث اطمأن الوزير على مستوى أداء الطلاب فى امتحان الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية، موجها الملاحظين بالتأكد من قيام الطلاب بتظليل المربعات الدالة على أرقام الجلوس، ومراجعتها قبل التوقيع عليها بصحة البيانات.