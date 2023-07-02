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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اقتصادية قناة السويس: نجاح ثانى عملية تموين سفن بميناء غرب بورسعيد

ميناء غرب بورسعيد
ميناء غرب بورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن نجاح أول عملية تموين سفينة حاويات بالوقود بميناء غرب بورسعيد، الثانية من نوعها في موانئ المنطقة الاقتصادية، وبذلك تدخل خدمة تموين السفن حيز التنفيذ بميناء غرب بورسعيد بعد عملية تموين سفينة البضائع العامة VALENCIA EAGLE  بميناء شرق بورسعيد مؤخرًا.

وفى هذا السياق، أعلن وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تنفيذ خدمة تموين سفينة الحاويات العملاقة  CMA CGM MEKONG بنجاح بعد تزويدها من عائمة التموين KYTHIRA التابعة لشركة MINERVA بكمية 100 طن سولار، حيث استغرقت عملية التموين ساعة واحدة بالميناء.

وأشار جمال الدين إلى أن عملية تموين السفينة تمت وفق المعايير الفنية والقانونية المتفق عليها حيث تم اتباع كافة إجراءات السلامة والاشتراطات البيئية طبقا للأكواد العالمية والمصرية الرسمية لتموين السفن.

وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية أن تقديم خدمة تموين السفن بميناء غرب بورسعيد يرفع تصنيف الميناء عالميًا، مما يسهم في جذب الكثير من الخطوط الملاحية، وتعد هذه الخدمة انعكاسًا للنجاحات التي أحرزتها موانئ المنطقة الاقتصادية لتحسين الكفاءة التشغيلية في الخدمات المرتبطة باستقبال السفن.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بالتعاون مع وزارة النقل وهيئة قناة السويس والبترول انتهت من وضع المعايير الفنية والقانونية للبدء فى إطلاق هذه الخدمة بعد إصدار أول رخصتين لتموين السفن بالوقود لشركتيّ منيرفا وبنينسولا العالميتين.

ميناء غرب بورسعيد
ميناء غرب بورسعيد
ميناء غرب بورسعيد
ميناء غرب بورسعيد
اشتراطات البيئية استقبال السفن اقتصادية قناة السويس الإشتراطات البيئية أعلنت الهيئة الاقتصادية

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