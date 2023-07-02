ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تكنولوجيا

تقرير حكومى: البنتاجون فى حاجة لإرشادات واسعة حول استخدام الذكاء الاصطناعى

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي

أكدت تقارير أمريكية أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تواجه مشاكل وتحديات في استخدام الذكاء الاصطناعي.

ووجد تقرير جديد من مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية (GAO)، موجّه إلى مجلس الشيوخ، أن وزارة الدفاع "البنتاجون" بحاجة إلى إصدار إرشادات واسعة النطاق بشأن اقتناء الذكاء الاصطناعي على مستوى الوزارة.

وحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم، وجد التقرير المؤلف من 44 صفحة أن القسم قد بدأ في متابعة قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة بشكل متزايد.

وقال المكتب إن القسم "كافح تاريخيًا للحصول على برمجيات أنظمة الأسلحة"، وأشار إلى أن عمليات الاستحواذ على الذكاء الاصطناعي تشكل "تحديات إضافية".

txt

الولايات المتحدة تنشئ أول مشروع لتطبيق تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى فى البناء والتشييد

الذكاء الاصطناعى فى وزارة الدفاع الأمريكية

حلل مكتب المساءلة الحكومية المعلومات التي قدمتها 13 شركة في القطاع الخاص فيما يتعلق بكيفية اكتسابها قدرات الذكاء الاصطناعي بنجاح لتحديد العوامل الرئيسية. 

وأكدت الشبكة الأمريكية أن الشركات أخذت في الاعتبار عوامل متعددة عند اكتساب مثل هذه القدرات، بما في ذلك فهم الحاجة وإذا كان الذكاء الاصطناعي مناسبًا، وإنشاء حالة عمل للذكاء الاصطناعي، وتصميم نهج تعاقد لحماية الوصول إلى البيانات والأنظمة، واختبار الحلول المقترحة وتقييمها، والتنبؤ بقدرات الذكاء الاصطناعي التي قد تكون ذات قيمة، بالإضافة إلى ذلك قامت بتحليل وثائق الدفاع ومقارنتها بالعوامل الرئيسية التي حددتها وأجرت مقابلات مع المسئولين.

وتابعت أنه بعد هذا الاستعراض، قدم التقرير أربع توصيات للوزارة والإدارات العسكرية الثلاث- الجيش والبحرية والقوات الجوية- لتطوير مثل هذا التوجيه، وقال مكتب المساءلة الحكومية إن الوزارة "وافقت على التوصيات".

وقال التقرير: "على الرغم من قيام العديد من الكيانات في وزارة الدفاع بالحصول على الذكاء الاصطناعي أو تطويره أو استخدامه بالفعل، لم تصدر وزارة الدفاع إرشادات على مستوى الإدارة حول كيفية تعامل مكوناتها مع اكتساب الذكاء الاصطناعي، والآن وزارة الدفاع في طور التخطيط لتطوير مثل هذا التوجيه، لكنها لم تحدد خططا ملموسة وليس لديها جدول زمني للقيام بذلك".

علاوة على ذلك، قال التقرير إن الخدمات العسكرية تفتقر أيضًا إلى إرشادات خاصة بالاستحواذ على الذكاء الاصطناعي على الرغم من ملاحظة المسئولين، وقالوا إن مثل هذه الإرشادات ستكون مفيدة للتنقل في عملية الاستحواذ على الذكاء الاصطناعي.

txt

خبير: الذكاء الاصطناعى أدق بكثير فى نشر المعلومات عن الإنسان (فيديو)

مجلس الشيوخ الذكاء الاصطناعي البنتاجون وزارة الدفاع الامريكية

الأكثر قراءة

"سي بي سي" تحيل رضوى الشربيني للتحقيق: أساءت لسمعة المؤسسة

"والله ما كنت أقصد".. ماذا قال "جزار المونوريل" أمام النيابة؟

رابطة معلمى الفيزياء: الامتحان متوسط ويتضمن "تريكات" لتمييز المتفوقين

حكايتى مع 30 يونيو

دفعة أولى من سياح إيران.. رحلة جوية مباشرة بين القاهرة وطهران خلال 45 يومًا

انتهاء امتحانى الفيزياء والتاريخ لطلاب الثانوية العامة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة

سوريا تتصدى لضربة إسرائيلية وسقوط صاروخ فى النقب

جيش الاحتلال يستهدف ريف حمص الشمالى وجنوبها وتصاعد دخان أسود