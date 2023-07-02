تقرير حكومى: البنتاجون فى حاجة لإرشادات واسعة حول استخدام الذكاء الاصطناعى

أكدت تقارير أمريكية أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تواجه مشاكل وتحديات في استخدام الذكاء الاصطناعي.

ووجد تقرير جديد من مكتب محاسبة الحكومة الأمريكية (GAO)، موجّه إلى مجلس الشيوخ، أن وزارة الدفاع "البنتاجون" بحاجة إلى إصدار إرشادات واسعة النطاق بشأن اقتناء الذكاء الاصطناعي على مستوى الوزارة.

وحسب شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، اليوم، وجد التقرير المؤلف من 44 صفحة أن القسم قد بدأ في متابعة قدرات الذكاء الاصطناعي المتقدمة بشكل متزايد.

وقال المكتب إن القسم "كافح تاريخيًا للحصول على برمجيات أنظمة الأسلحة"، وأشار إلى أن عمليات الاستحواذ على الذكاء الاصطناعي تشكل "تحديات إضافية".

الذكاء الاصطناعى فى وزارة الدفاع الأمريكية

حلل مكتب المساءلة الحكومية المعلومات التي قدمتها 13 شركة في القطاع الخاص فيما يتعلق بكيفية اكتسابها قدرات الذكاء الاصطناعي بنجاح لتحديد العوامل الرئيسية.

وأكدت الشبكة الأمريكية أن الشركات أخذت في الاعتبار عوامل متعددة عند اكتساب مثل هذه القدرات، بما في ذلك فهم الحاجة وإذا كان الذكاء الاصطناعي مناسبًا، وإنشاء حالة عمل للذكاء الاصطناعي، وتصميم نهج تعاقد لحماية الوصول إلى البيانات والأنظمة، واختبار الحلول المقترحة وتقييمها، والتنبؤ بقدرات الذكاء الاصطناعي التي قد تكون ذات قيمة، بالإضافة إلى ذلك قامت بتحليل وثائق الدفاع ومقارنتها بالعوامل الرئيسية التي حددتها وأجرت مقابلات مع المسئولين.

وتابعت أنه بعد هذا الاستعراض، قدم التقرير أربع توصيات للوزارة والإدارات العسكرية الثلاث- الجيش والبحرية والقوات الجوية- لتطوير مثل هذا التوجيه، وقال مكتب المساءلة الحكومية إن الوزارة "وافقت على التوصيات".

وقال التقرير: "على الرغم من قيام العديد من الكيانات في وزارة الدفاع بالحصول على الذكاء الاصطناعي أو تطويره أو استخدامه بالفعل، لم تصدر وزارة الدفاع إرشادات على مستوى الإدارة حول كيفية تعامل مكوناتها مع اكتساب الذكاء الاصطناعي، والآن وزارة الدفاع في طور التخطيط لتطوير مثل هذا التوجيه، لكنها لم تحدد خططا ملموسة وليس لديها جدول زمني للقيام بذلك".

علاوة على ذلك، قال التقرير إن الخدمات العسكرية تفتقر أيضًا إلى إرشادات خاصة بالاستحواذ على الذكاء الاصطناعي على الرغم من ملاحظة المسئولين، وقالوا إن مثل هذه الإرشادات ستكون مفيدة للتنقل في عملية الاستحواذ على الذكاء الاصطناعي.