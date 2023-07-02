"نفسى أطمّن عليهم".. ولى أمر: "لدىّ ابنتان توأم فى الثانوية العامة"

عقد صابر أحمد، ولي أمر الطالبتين رودينا وريناد، الطالبتين في الشهادة الثانوية العامة في مدرسة أحمد عرابي الثانوية العامة للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، يديه، بعد أن سيطرت عليه حالة من القلق والذعر الشديد خلال انتظاره انتهاء ابنتيه من امتحان مادة الفيزياء والتاريخ.

قال صابر أحمد، ولي أمر الطالبتين رودينا وريناد، لـ "الدستور"، إن ابنتيه إحداهما في الشعبة العلمية والأخرى في الشعبة الأدبية.

وتابع: أن علاقته بابنتيه وطيدة جدًا وذلك بسبب حبه الشديد لهما، وتعلقه بهما، وقال إن قلقهما من التاريخ والفيزياء هو الذي قاده إلى الانتظار أمام بوابة المدرسة، آملًا في الاطمئنان عليهم في أسرع وقت ممكن.

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم عن تعليمات سير امتحانات الثانوية العامة 2023، على أن تبدأ لجان الامتحانات في تمام الساعة التاسعة صباحًا، ولا بد من تواجد الطلاب باللجنة قبل بدايتها بمدة كافية، مع إحضار بطاقة الرقم القومي.

وشددت وزارة التربية والتعليم على منع اصطحاب الطلاب للهواتف المحمولة أو أي وسيلة تساعد على الغش سواء كانت كتابية أو إلكترونية والتي من ضمنها سماعات بلوتوث أو سماعات يدوية بها اتصال أو شريحة تليفون، وفي حالة عدم التزام الطلاب بهذه التعليمات يتم إلغاء الامتحان سنة وغرامة عشرة آلاف جنيه ويُحال الموضوع إلى النيابة العامة.