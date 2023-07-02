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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

قلق بين أمهات الطلاب من "الفيزياء"

أمهات الطلاب
أمهات الطلاب

سيطرت حالة من القلق والتوتر على أولياء أمور طلاب الثانوية العامة المنتظرين خروج فتياتهم من مدرسة أحمد عرابي الثانوية العامة للبنات، التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة. 

ورصد "الدستور" انطباعاتهم ومدى قلقهم من مادة "الفيزياء" وكواليس استعدادهم لها. 

وقالت حنان أحمد، ولي أمر الطالبة سلمى محمد، الطالبة في الشهادة الثانوية العامة في مدرسة أحمد عرابي الثانوية العامة للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية في محافظة الجيزة، لـ"الدستور"، إن ابنتها تذاكر بكد واجتهاد، ولكن ذلك لم يجعلها تشعر بالأمان، مشيرة إلى أنها قلقة على مستقبل ابنتها. 

وقالت هدى عبدالرحمن، ولي أمر الطالبة نورهان أحمد، الطالبة في الشهادة الثانوية العامة في مدرسة أحمد عرابي الثانوية العامة للبنات، إنها تشعر بأن الامتحان صعب. 

وأوضحت كريمة أحمد، ولي أمر الطالبة سالي يوسف، أن ابنتها ذاكرت، معلقة: "بنتي عملت اللي عليها والباقي على ربنا".

الثانوية العامة التربية والتعليم امتحانات الفيزياء التاريخ

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