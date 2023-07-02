الثلاثاء.. لجان مجلس النواب تستأنف أعمالها بعد اجازة عيد الأضحى

يستأنف مجلس النواب أعماله وفعالياته، يوم الثلاثاء المقبل، من خلال انعقاد عدد من اللجان النوعية بالمجلس والتي تناقش عددا من الأمور التشريعية والرقابية.

وتعقد لجنة الدفاع والأمن القومي برئاسة اللواء أحمد العوضي رئيس اللجنة اجتماعا يوم الثلاثاء، لمناقشة بعض الأمور التشريعية، التي تدخل داخل نطاق عمل اللجنة من أجل الانتهاء منها قبل فض دور الانعقاد الحالي والدفع بها خلال الجلسات العامة المقبلة.

كما تعقد لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجيني 4 اجتماعات، يومي الثلاثاء والاربعاء المقبلين، لمناقشة عدد من الأمور التشريعية والرقابية ومنها قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017، في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.

وكذلك استمرار مناقشة مشروعات القوانين المقدمة في ذات الشأن من السادة النواب، محمد الحسيني، أيمن أبوالعلا، محمد سعد الصمودي، وستين نائباً آخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) لكل منهم.

ونصت التعديلات المقترحة على قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة على فتح المدة المقررة لتقديم الطلبات من واضعي اليد إلى الجهة الإدارية المختصة لتقنين الأوضاع، لمدة 6 أشهر تبدأ من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع جواز مد هذه الفترة لمدة أخرى مماثلة بقرار من مجلس الوزراء، ويكون التصرف إما بالبيع أو بالإيجار المنتهي بالتمليك أو الترخيص بالانتفاع.

كما جاء في التعديل تشكيل لجان الفحص في كل جهة إدارية مختصة، بقرار من الوزير أو المحافظ أو رئيس الهيئة أو رئيس الجهاز بحسب الأحوال، على أن تضم عناصر فنية ومالية وقانونية لا يقل المستوى الوظيفي لرئيسها عن مدير عام أو ما يعادله وتختص بفحص الطلبات والمستندات المقدمة وفقاً لأحكام هذا القانون والبت فيها، ويكون للجنة أن تطلب استيفاء الأوراق من طالبي تقنين وضع اليد وفقاً للشروط والضوابط المقررة.