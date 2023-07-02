يتواجد في المركز الثالث.. ارتفاع في إيرادات فيلم "البعبع" لأمير كرارة

شهدت إيرادات السينما المصرية أمس السبت ارتفاعا ملحوظا لإيرادات فيلم «البعبع» بطولة الفنان أمير كرارة الذي ينافس في موسم عيد الأضحى مع 3 أفلام أخرى.

إيرادات فيلم البعبع

وحقق فيلم البعبع أمس السبت، إيرادات بقيمة 4,233,454 لتصل كل إيراداته منذ إطلاقه وحتى اليوم إلى 13 مليون جنيها و643 ألفا و134 جنيها وهي إيرادات مميزة للغاية وتواجد في المركز الثالث.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبرى، باسم سمرة، محمد عبد الرحمن توتا، محمد أنور، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، عباس أبو الحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي، وينافس الفيلم في موسم عيد الأضحى مع عدة أفلام أخرى هي “بيت الروبي” لكريم عبد العزيز وفيلم البعبع بطولة أمير كرارة وفيلم “مستر إكس” بطولة أحمد فهمي.



استطاع المطرب الشعبي رضا البحراوي بمشاركة مسلم، أن يحققا نجاحًا كبيرًا بأغنيتهما "لفينا" التي تعتبر الأغنية الدعائية لفيلم "البعبع"، وحصدت أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة.

الأغنية من كلمات: فليبينو، ألحان: أحمد طارق يحيي ومسلم، وتوزيع: أحمد طارق يحيي وإسماعيل نصرت.





ويعود أمير كرارة للسينما بفيلم "البعبع" بعد غياب 3 سنوات كاملة، إذ قدم آخر أفلامه "كازابلانكا" الذي عرض في عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك في بطولته غادة عادل، إياد نصار، عمرو عبدالجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمى "سبع البرمبة" مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبدالعزيز.



وينافس الفيلم في موسم عيد الأضحى المبارك مع 3 أفلام أخرى هي فيلم “بيت الروبي” بطولة الفنان كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز وفيلم “تاج” بطولة الفنان تامر حسني وفيلم “مستر إكس” بطولة أحمد فهمي.