أعلنت كلية التجارة بجامعة طنطا ،عن فتح باب التقديم لمسابقة" عباقرة تجارة طنطا"، لجميع طلاب الكلية، وأوضح الدكتور هانى الشامى عميد كلية التجارة جامعة طنطا، أن شروط المسابقة، تتضمن أن يكون الطالب مقيد بكلية التجارة جامعة طنطا فقط، و الاشتراك في المسابقة بنظام الفرق، على ألا يزيد عدد الفريق عن 4 أشخاص، تشمل أسئلة المسابقة (العلوم التجارية- المعلومات العامة).

وأضاف عميد الكلية، أن التقديم للمسابقة حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، وعلى من يرغب الاشتراك في المسابقة التوجه لمكتبة الكلية او التسجيل على رابط مكتبة كلية التجارة جامعة طنطا ،او من خلال تطبيق "الواتس اب " على الرقم التالى 01118984328، مشيرا أنه سيتم منح الفرق الفائزة جائزة مالية قدرها: 3000 جنيه للفريق الأول، 2500 جنيه للفريق الثاني، 2000 جنيه للفريق الثالث.

وفى سياق متصل نظمت جامعة طنطا خلال هذا الأسبوع قافلة طبية تنموية شاملة إلى قريه قرانشو بمركز بسيون لدعم المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وتقديم الخدمات الطبية للمرضى وصرف العلاج بالمجان

وذلك بالتعاون مع محافظة الغربية، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة " ومديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية.