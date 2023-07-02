ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

فتح باب التقديم لمسابقة "عباقرة تجارة طنطا" لجميع طلاب الكلية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

أعلنت كلية التجارة بجامعة طنطا ،عن فتح باب التقديم لمسابقة" عباقرة تجارة طنطا"، لجميع طلاب الكلية، وأوضح الدكتور هانى الشامى عميد كلية التجارة جامعة طنطا، أن شروط المسابقة، تتضمن أن يكون الطالب مقيد بكلية التجارة جامعة طنطا فقط، و الاشتراك في المسابقة بنظام الفرق، على ألا يزيد عدد الفريق عن 4 أشخاص، تشمل أسئلة المسابقة (العلوم التجارية- المعلومات العامة).

وأضاف عميد الكلية، أن التقديم للمسابقة حتى نهاية شهر أغسطس المقبل، وعلى من يرغب الاشتراك في المسابقة التوجه لمكتبة الكلية او التسجيل على رابط  مكتبة كلية التجارة جامعة طنطا ،او من خلال تطبيق "الواتس اب " على الرقم التالى  01118984328، مشيرا أنه سيتم منح الفرق الفائزة جائزة مالية قدرها: 3000 جنيه للفريق الأول، 2500 جنيه للفريق الثاني، 2000 جنيه للفريق الثالث.

وفى سياق متصل نظمت جامعة طنطا خلال هذا الأسبوع قافلة طبية تنموية شاملة إلى قريه قرانشو بمركز بسيون لدعم  المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"  وتقديم الخدمات الطبية للمرضى وصرف العلاج بالمجان 
وذلك بالتعاون مع محافظة الغربية، وذلك تحت رعاية الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، بالتعاون مع مؤسسة "حياة كريمة " ومديرية الطب البيطري بمحافظة الغربية.

فتح باب التقديم لمسابقة عباقرة تجارة طنطا لجميع طلاب

الأكثر قراءة

"بيت الروبى" يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا فى إيرادات السينما المصرية

تداول امتحان الفيزياء عبر صفحات السوشيال ميديا

وزير التعليم يوجه بتعويض الوقت للطلاب الذين تأخر حصولهم على ورقة الأسئلة

"التعليم": يجرى تتبع مصدر صور امتحانى الفيزياء والتاريخ المتداولة على "السوشيال ميديا"

"تاج" لـ تامر حسنى يضيف 5 ملايين جديدة بشباك تذاكر عيد الأضحى

مصرع شخص إثر إصابته بطلق نارى فى ظروف غامضة بأسوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة

سوريا تتصدى لضربة إسرائيلية وسقوط صاروخ فى النقب

جيش الاحتلال يستهدف ريف حمص الشمالى وجنوبها وتصاعد دخان أسود