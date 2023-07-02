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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

فريق من "الهجرة" لمعرفة أماكن المفقودين في الحج

الحج
الحج

تلقت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج عددا من الاستغاثات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وأرقام الشكاوى بالوزارة، لعدد من الأسر ممن فقدوا ذويهم خلال أدائهم مناسك الحج.

وعلى الفور وجهت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بتشكيل فريق عمل للتواصل مع كافة السلطات المعنية بالمملكة العربية السعودية والسفارة المصرية بالمملكة، إلى أن تم التعرف على أماكن وجود المفقودين، وتبين أنه قد وافتهم المنية بالأراضي المقدسة، حيث قامت وزارة الهجرة بالترتيب مع القنصلية بجدة وكافة المعنيين وأهالي المفقودين الذين أعربوا عن رغبتهم في دفن ذويهم بالأراضي المقدسة، وبدورها قامت الوزارة بالترتيب والتنسيق بين كافة الجهات لتنفيذ رغبة أسر المفقودين.

وتقدمت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة بخالص التعازي لأسر المتوفين خلال مناسك الحج، وأكدت أن وزارة الهجرة لا تألو جهدًا لمتابعة أي شكوي والتواصل ومساعدة أبناء مصر في كل دول العالم حيث إنها الداعم الأساسي لهم أينما وجدوا، مشيرة إلى وقوف وزارة الهجرة دائما بجانبهم حتى في فترات الأعياد والإجازات وأن الأولوية لديها مساعدة أسر المفقودين والبحث عنهم والمساعدة في تلبية رغبة أسرهم  سواء بالدفن بالأراضي المقدسة  أو إعادة الجثمان إلى أرض الوطن والتنسيق والترتيب لذلك.

السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة السلط السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجر السفيرة سها جندي السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة المصريين بالخارج

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