ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير التعليم يتوجه لمطروح لتفقد سير امتحانات الثانوية العامة

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

يتوجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى محافظة مطروح لمتابعة امتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد، بعد استئناف الامتحانات عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر أن يتفقد وزير التربية والتعليم عددًا من لجان الامتحانات للاطمئنان على سير الامتحانات، والاستماع إلى أي ملاحظات من الطلاب والملاحظين، كما سيتفقد استراحات المعلمين للتأكد من جاهزيتها.

 وسيترأس الوزير غرفة العمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة من غرفة عمليات المحافظة الحدودية.

وبدأ امتحان الفيزياء والتاريخ، الساعة التاسعة صباحًا وسيستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وفي ذات السياق، أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

- المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

- الثلاثاء 4 يوليو، الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الخميس 6 يوليو، اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 10 يوليو، الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الخميس 13 يوليو 2023، الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.

إحدى المحافظات استراحات المعلمين الثانوية العامة 2023 الثانوية العامة اليوم الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم الفيزياء والتاريخ المحافظات الحدودية امتحانات الثانوية العامة امتحانات الثانوية العام امتحانات الثانوية العامة 2023 امتحان الفيزياء والتاريخ

الأكثر قراءة

تداول امتحان الفيزياء عبر صفحات السوشيال ميديا

"بيت الروبى" يحقق رقمًا قياسيًا جديدًا فى إيرادات السينما المصرية

وزير الرياضة يهنئ المنتخب الأوليمبى.. ويحفزه للصعود لأوليمبياد باريس 2024

رحيل الشاعر محمود قرنى بعد صراع مع المرض

الفيزياء والتاريخ "بعبع" أولياء الأمور أمام لجان الثانوية

وزير التعليم يوجه بتعويض الوقت للطلاب الذين تأخر حصولهم على ورقة الأسئلة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة

سوريا تتصدى لضربة إسرائيلية وسقوط صاروخ فى النقب

جيش الاحتلال يستهدف ريف حمص الشمالى وجنوبها وتصاعد دخان أسود