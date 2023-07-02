وزير التعليم يتوجه لمطروح لتفقد سير امتحانات الثانوية العامة

يتوجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى محافظة مطروح لمتابعة امتحانات الثانوية العامة اليوم الأحد، بعد استئناف الامتحانات عقب إجازة عيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر أن يتفقد وزير التربية والتعليم عددًا من لجان الامتحانات للاطمئنان على سير الامتحانات، والاستماع إلى أي ملاحظات من الطلاب والملاحظين، كما سيتفقد استراحات المعلمين للتأكد من جاهزيتها.

وسيترأس الوزير غرفة العمليات لمتابعة امتحانات الثانوية العامة من غرفة عمليات المحافظة الحدودية.

وبدأ امتحان الفيزياء والتاريخ، الساعة التاسعة صباحًا وسيستمر حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

وفي ذات السياق، أوضحت وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الثانوية العامة لهذا العام يبلغ 783025 طالبًا وطالبة، من بينهم 276211 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية، و391671 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (علوم) و98658 طالبًا وطالبة بالشعبة العلمية (رياضيات).

- المتبقي من جدول امتحانات الثانوية العامة 2023

- الثلاثاء 4 يوليو، الرياضيات التطبيقية "الاستاتيكا" لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الخميس 6 يوليو، اللغة الأجنبية الأولى.

- الأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمي علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمي رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية.

- الثلاثاء 10 يوليو، الديناميكا لطلاب شعبة علمي رياضة.

- الخميس 13 يوليو 2023، الأحياء لطلاب شعبة علمي علوم، والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمي رياضة، والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.