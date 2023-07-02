"تعليم الدقهلية": غرفة العمليات المركزية تتابع سير امتحانات الثانوية فى 151 لجنة

أكد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية فى 151 لجنة امتحانية لرصد المخالفات وتذليل العقبات.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الدقهلية شهدت خلال الأيام الامتحانية السابقة انسيابية والتزامًا فى لجان الامتحانات دون أى مشكلات، مؤكدًا أنه في حال وجود أي مشكلة يتم العمل على حلها فى أسرع وقت.

وأضاف "شعبان"، أن اللجان تستقبل 53 ألفًا و414 طالبًا وطالبة، منهم 31688 طالب علمى علوم، و7327 علمي رياضة، والشعبة الأدبية 14054 طالبًا وطالبة، وعدد طلاب المنازل 4320، والخدمات 2188 طالبًا، والدبلومة الأمريكية 344.