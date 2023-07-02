ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تعليم الدقهلية": غرفة العمليات المركزية تتابع سير امتحانات الثانوية فى 151 لجنة

طلاب
طلاب

أكد ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الدقهلية، استمرار انعقاد غرفة العمليات المركزية لمتابعة امتحانات الشهادة الإعدادية فى 151 لجنة امتحانية لرصد المخالفات وتذليل العقبات.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الدقهلية شهدت خلال الأيام الامتحانية السابقة انسيابية والتزامًا فى لجان الامتحانات دون أى مشكلات، مؤكدًا أنه في حال وجود أي مشكلة يتم العمل على حلها فى أسرع وقت.

وأضاف "شعبان"، أن اللجان تستقبل 53 ألفًا و414 طالبًا وطالبة، منهم 31688 طالب علمى علوم، و7327 علمي رياضة، والشعبة الأدبية 14054 طالبًا وطالبة، وعدد طلاب المنازل 4320، والخدمات 2188 طالبًا، والدبلومة الأمريكية 344. 

الشهادة الإعدادي امتحانات الثانوية العام امتحانات الثانوية امتحانات الشهادة الإعدادية امتحانات الثانوي

الأكثر قراءة

جهود مكثفة للتوصل لوالدة الرضيعة المعثور عليها بصندوق قمامة فى رمسيس

بدء توافد طلاب الثانوية العامة لأداء امتحانى الفيزياء والتاريخ

فى ولاية ثانية.. الهلال السعودى يعلن رسميًا تعاقده مع خورخى خيسوس لتدريب الفريق

الروائى ناصر عراق يلتقى بكُتّاب الإسكندرية فى قصر ثقافة الشاطبى

وصول صناديق أسئلة امتحانى الفيزياء والتاريخ لمراكز التوزيع

فتح أبواب اللجان الامتحانية أمام طلاب الثانوية.. وبدء إجراءات التفتيش

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة

سوريا تتصدى لضربة إسرائيلية وسقوط صاروخ فى النقب

جيش الاحتلال يستهدف ريف حمص الشمالى وجنوبها وتصاعد دخان أسود