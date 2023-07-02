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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

القبض على السائق المتهم بقتل صيدلانية وإصابة زوجها وأطفالها عقب دهسهم بالتجمع

متهم
متهم

تمكن رجال مباحث التجمع الأول، برئاسة المقدم تامر عبد الشافي، من ضبط الشاب المتسبب في مصرع صيدلانية وإصابة زوجها وأطفالها الثلاثه عقب دهسهم بسبب سرعته الزائدة.

و كانت لقت سيدة مصرعها وأصيب زوجها وأطفالها الثلاثة بعدما  دهستهم سيارة بمنطقة التجمع الأول.

كانت البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة  بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى ووجود متوفاة ومصابين بأحد الكمبوندات بمنطقة التجمع الأول.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين تصادم سيارة ملاكي بعائلة مكونة من أب وأم وطفليهما، مما أسفر عن مصرع الأم وتدعى بسمة علي حسنين وتعمل صيدلانية بمستشفى بسيون المركزي، وتوفيت بنزيف في المخ.

كما أصيب الأب ويدعى حمدان زكي، طبيب بيطري وإصابة أطفالها، ياسين حمدان زكي 11 سنة بكدمة أسفل العين وابنته نور حمدان جرح قطعي في الفم، وعمرها 10 سنوات وأحمد حمدان 7 سنوات كسر بالقدم اليسرى وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أجهزة الأمنية أجهزة الأم ابي 7 سنوات ابن أسف

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