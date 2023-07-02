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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ميكالى: حققنا فوزا مستحقا على الجابون.. وهدفنا الأولمبياد واللقب

البرازيلى ميكالى
البرازيلى ميكالى

أعرب البرازيلى ميكالى، المدير الفنى للمنتخب الأولمبي لكرة القدم عن سعادته الكبيرة بالصعود إلى الدور قبل النهائي لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وقال ميكالى: كانت مباراة صعبة ولكننا نجحنا فى فك طلاسم الدفاع الجابوني القوي وحققنا الهدف وهو الفوز  والاحتفاظ بالصدارة والمرور نحو الهدف الأكبر وهو التأهل إلى الأولمبياد.

جاء ذلك فى المؤتمر الصحفي الذى عقده ميكالى اليوم بعد المباراة وحضره كل من: محمود صابر نجم المنتخب ورجل المباراة، وياسر عبد العزيز المنسق الإعلامى، وخالد سرحان المترجم.

وتابع ميكالى قائلا: كنا متخيلين سيناريو اللقاء، كانت مباراة قوية من جانب الجابون خاصة فى الدفاع والإعداد من الدفاع  للهجوم، كنا محتاجين لإحراز هدف وبالفعل الدنيا صارت أفضل بعد هدف التقدم وأسفر ضغطنا الهجومي عن ضربة جزاء جاء منها الهدف الثاني، حققنا فوزا مستحقا.

وأضاف ميكالى: كنت قلقا لأننا لم نصنع الفرص التى تصنع لنا الأهداف مبكرا، كانت مباراة حاسمة بالنسبة لنا، ولم تكن مستحيلة، كان هناك منتخب يقاتل على الجبهة الأخرى من أجل الصدارة ونحن كنا فى حاجة للفوز من أجل الاحتفاظ بالصدارة، قابلنا لحظات صعبة، ولكن التوازن الذى لعبنا به فى الدفاع والهجوم صنع الفوز.

وأشار ميكالى إلى أن هناك مباراة صعبة أمام منافس قوى تنتظرنا فى الدور قبل النهائي هو غينيا، ولكننا سنقاتل من أجل الدفاع عن حلمنا المزدوج ببلوغ الأولمبياد وإحراز اللقب.  

ويلتقي المنتخب الأولمبي غينيا الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة يوم الثلاثاء المقبل فى الدور قبل النهائي، بينما يلعب المغرب مع مالى فى الرباط الساعة الحادية عشرة بتوقيت القاهرة، ويلعب الفائزان على اللقب والخاسران على المركز الثالث، ويتأهل للأولمبياد الثلاثة أصحاب المراكز من الأول إلى الثالث ويلتقي الرابع مع نظيره من آسيا على التذكرة الرابعة.  

 

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