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الأحد 02 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأهلى متمسك بالصدارة .. جدول ترتيب الدورى المصرى بعد الجولة الـ32

الدوري المصري
الدوري المصري

جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ32، والتي انتهت آخر مبارياته اليوم بين فريقي حرس الحدود، والاتحاد السكندري، حيث انتهت المباراة بالتعادل الايجابي هدفين لكل فريق، حيث بدأت الجولة يوم الثلاثاء الماضي بعد التوقف الدولي، ليعود الدوري المصري لمنافساتة من جديد، وبالتالي فإن الجمهور من محبي وعشاق الساحرة المستديرة، يبحثون عن جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ32، وما أسفرت عنه هذه الجولة من تغير في ترتيب جدول الدوري.

جدول ترتيب الدوري المصري بعد الجولة الـ32

مركز

فريق

ل

ف

ت

خ

له

ضده

+/-

نقط

1

الأهلي

26

21

5

0

51

7

+44

68

2

بيراميدز

31

20

7

4

50

20

+30

67

3

فيوتشر

31

15

12

4

32

19

+13

57

4

الزمالك

31

16

8

7

46

28

+18

56

5

المصري البورسعيدي

31

10

14

7

31

32

-1

44

6

المقاولون العرب

32

9

16

7

34

29

+5

43

7

الاتحاد السكندري

31

12

6

13

35

37

-2

42

8

إنبي

32

12

6

14

32

38

-6

42

9

فاركو

32

9

14

9

29

29

0

41

10

سموحة

32

8

12

12

33

42

-9

36

11

البنك الأهلي

32

8

11

13

34

40

-6

35

12

سيراميكا كليوباترا

32

6

16

10

29

30

-1

34

13

الإسماعيلي

31

7

13

11

30

36

-6

34

14

طلائع الجيش

32

7

12

13

30

41

-11

33

15

أسوان

32

8

9

15

29

40

-11

33

16

الداخلية

32

6

14

12

28

40

-12

32

17

غزل المحلة

32

8

8

16

25

45

-20

32

18

حرس الحدود

32

4

9

19

18

43

-25

21

موعد مباراة الأهلى المقبلة فى الدورى المصرى

مواعيد مباريات الأهلي في شهر يوليو 2023

واسترد النادي الأهلي صدارة جدول الدوري بعدما استحوذ عليها فريق بيراميدز مؤقتًا ليتشبث المارد الأحمر بالصدارة من جديد رغم أنه أقل الفرق خوضًا للمباريات خلال الموسم الحالي حتى الآن، وله العديد من المباريات المؤجلة.

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