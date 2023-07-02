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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

"الخشاب": الاتحاد السكندرى دفع ثمن تراجعه أمام حرس الحدود

شريف الخشاب
شريف الخشاب

أكد شريف الخشاب، المدير الفني السابق لفريق سموحة وغزل المحلة، أن الحماس والعصبية تغلبا على إداء لاعبي الاتحاد السكندري وحرس الحدود فى اللقاء الذى أقيم بينهما مساء اليوم على ملعب  ستاد الجيش ببرج العرب في الإسكندرية، وانتهي بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وقال "الخشاب"، إن المباراة تحولت إلى ديربي بين الفريقين وظهرت العصبية على إداء اللاعبين  خاصة فى  نهاية المباراة.

وقال "الخشاب": الاتحاد السكندري الذي نجح في تحويل تأخره بهدف محمد جمال  في نهاية  الشوط الأول من خلال تسجيل هدفين عن طريق مهاجمه كريستوفر مابولولو وإبراهيم حسن لكنهم تراجعو إلى منطقة جزائهم بشكل مبالغ فيه حتى نجح فريق حرس الحدود في تحقيق التعادل فى الدقيقة الأخيرة برأسية محمد ممدوح ليدفع زعيم الثغر ثمن تراجعه، ويهدر ثلاث نقاط كانت في حوذته، واكتفى بالتساوي مع إنبي.

انبى مهاجمه كريستوفر مهاجمه كريستوفر مابولولو الخشاب شريف الخشاب

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