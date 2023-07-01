فى ذكرى ميلاد وحيد حامد.. تعرف على جوائز عبقرى السينما المصرية

تحل اليوم ذكرى ميلاد العبقري الراحل وحيد حامد، حيث ولد في 1 يوليو 1944 ورحل عن عالمنا في 2 يناير 2021، وقدم العديد من الأعمال الفنية التي ما زالت حاضرة في أذهان الجميع، وناقش العديد من قضايا المجتمع المصري.

وحصل وحيد حامد على العديد من الجوائز تكريمًا لمسيرته الفنية المليئة بالعطاء، منها جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، وجائزة الفارس الذهبي، الجائزة الفضية، أحسن فيلم، أحسن سيناريو.

بدأ وحيد حامد الكتابة الأدبية بالقصص القصيرة والمسرحية، ثم اتجه إلى الإذاعة المصرية، قدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما.

أبرز جوائز وحيد حامد

جائزة أحسن فيلم

في عام 1985، حصل وحيد حامد على جائزة أحسن فيلم عن فيلم "ملف في الآداب" من وزارة الثقافة، ثم عليها مرة أخرى عن فيلم "ديل السمكة" مهرجان الإسكندرية، ومنحته وزارة الثقافة الجائزة للمرة الثالثة عام 1993، عن فيلم "الإرهاب والكباب"، وللمرة الرابعة حصل عليها عن فيلم "طيور الظلام" من جمعية الفيلم، عام 1996، كما حصل عليها من الصين عن فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة"، وحصل على جائزة مصطفى وعلي أمين عن فيلم "البريء" عام 1986.

جائزة أحسن سيناريو

منحت جمعية الفيلم وحيد حامد جائزة أحسن سيناريو عن فيلم المنسي عام 1994، ثم حصل عليها للمرة الثانية عن فيلم الراقصة والسياسي من الجمعية المصرية لفن السينما عام 1995، ثم حصدها للمرة الثالثة من مهرجان فالينسيا السينمائي بإسبانيا عن فيلم اللعب مع الكبار، ومنحه مهرجان السينما الإفريقية، جائزة أحسن سيناريو عن فيلم "معالي الوزير"، وحصدها عن أعمال درامية مثل مسلسل الجماعة والدم والنار عام 2004.

جوائز متنوعة حصل عليها وحيد حامد

1- جائزة الفارس الذهبي من إذاعة الشرق الأوسط لأفضل كاتب سينمائي من عام 1990 حتى عام 2002.

2- جائزة أحسن كتاب عن "استيقظوا أو موتوا" من وزارة الثقافة عام 1994.

3- جائزة أفضل مسلسل عن العائلة من وزارة الإعلام عام 1994.

4- جائزة أحسن سيناريو وأحسن إخراج جمعية الفيلم، الجمعية المصرية لفن السينما، وزارة الثقافة.

5- جائزة أحسن عمل درامى عن "أوان الورد" من وزارة الإعلام عام 2001.

6- الجائزة الفضية من مهرجان ميلانو بإيطاليا عن فيلم "الإرهاب والكباب".

7- جائزة نجيب محفوظ عن مجمل أعماله الدرامية التليفزيونية من مهرجان القاهرة للإعلام العربي 2010.

8- جائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة، عام 2003.

9- جائزة الدولة التقديرية عام 2008.

10- جائزة النيل عام 2012 وهي أعلى جائزة تمنحها الدولة.

11- جائزة من مهرجان القاهرة السينمائي 2020

12- جوائز المركز الكاثوليكي لأفضل فيلم سينمائي وأفضل كاتب سيناريو أعوام (1985 - 1998 - 1999).

13- جائزة مهرجان القاهرة السينمائي للسيناريو المتميز عام 1990/1991.

14- الجائزة الفضية عن فيلم (اللعب مع الكبار) من وزارة الثقافة عام 1991.

15- جائزة أحسن مسرحية عن مسرحية (آه يا بلد) من وزارة الثقافة، عام 1972.