ads
السبت 01 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

فى ذكرى ميلاد وحيد حامد.. تعرف على جوائز عبقرى السينما المصرية

وحيد حامد
وحيد حامد

تحل اليوم ذكرى ميلاد العبقري الراحل وحيد حامد، حيث ولد في 1 يوليو 1944 ورحل عن عالمنا في 2 يناير 2021، وقدم العديد من الأعمال الفنية التي ما زالت حاضرة في أذهان الجميع، وناقش العديد من قضايا المجتمع المصري. 

وحصل وحيد حامد على العديد من الجوائز تكريمًا لمسيرته الفنية المليئة بالعطاء، منها جائزة الهرم الذهبي التقديرية لإنجاز العمر من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42، وجائزة الفارس الذهبي، الجائزة الفضية، أحسن فيلم، أحسن سيناريو.

بدأ وحيد حامد الكتابة الأدبية بالقصص القصيرة والمسرحية، ثم اتجه إلى الإذاعة المصرية، قدم العديد من الأعمال الدرامية والمسلسلات، ومن الإذاعة إلى التليفزيون والسينما.

أبرز جوائز وحيد حامد

 

جائزة أحسن فيلم 

في عام 1985، حصل وحيد حامد على جائزة أحسن فيلم عن فيلم "ملف في الآداب" من وزارة الثقافة، ثم عليها مرة أخرى عن فيلم "ديل السمكة" مهرجان الإسكندرية، ومنحته وزارة الثقافة الجائزة للمرة الثالثة عام 1993، عن فيلم "الإرهاب والكباب"، وللمرة الرابعة حصل عليها عن فيلم "طيور الظلام" من جمعية الفيلم، عام 1996، كما حصل عليها من الصين عن فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة"، وحصل على جائزة مصطفى وعلي أمين عن فيلم "البريء" عام 1986.

جائزة أحسن سيناريو

منحت جمعية الفيلم وحيد حامد جائزة أحسن سيناريو عن فيلم المنسي عام 1994، ثم حصل عليها للمرة الثانية عن فيلم الراقصة والسياسي من الجمعية المصرية لفن السينما عام 1995، ثم حصدها للمرة الثالثة من مهرجان فالينسيا السينمائي بإسبانيا عن فيلم اللعب مع الكبار، ومنحه مهرجان السينما الإفريقية، جائزة أحسن سيناريو عن فيلم "معالي الوزير"، وحصدها عن أعمال درامية مثل مسلسل الجماعة والدم والنار عام 2004.

جوائز متنوعة حصل عليها وحيد حامد

1- جائزة الفارس الذهبي من إذاعة الشرق الأوسط لأفضل كاتب سينمائي من عام 1990 حتى عام 2002.
2- جائزة أحسن كتاب عن "استيقظوا أو موتوا" من وزارة الثقافة عام 1994.
3- جائزة أفضل مسلسل عن العائلة من وزارة الإعلام عام 1994.
4-  جائزة أحسن سيناريو وأحسن إخراج جمعية الفيلم، الجمعية المصرية لفن السينما، وزارة الثقافة.
5- جائزة أحسن عمل درامى عن "أوان الورد" من وزارة الإعلام عام 2001.
6- الجائزة الفضية من مهرجان ميلانو بإيطاليا عن فيلم "الإرهاب والكباب".
7- جائزة نجيب محفوظ عن مجمل أعماله الدرامية التليفزيونية من مهرجان القاهرة للإعلام العربي 2010.
8- جائزة الدولة للتفوق في الفنون من المجلس الأعلى للثقافة، عام 2003.
9- جائزة الدولة التقديرية عام 2008.
10- جائزة النيل عام 2012 وهي أعلى جائزة تمنحها الدولة.
11- جائزة من مهرجان القاهرة السينمائي 2020
12- جوائز المركز الكاثوليكي لأفضل فيلم سينمائي وأفضل كاتب سيناريو أعوام (1985 - 1998 - 1999).
13- جائزة مهرجان القاهرة السينمائي للسيناريو المتميز عام 1990/1991.
14- الجائزة الفضية عن فيلم (اللعب مع الكبار) من وزارة الثقافة عام 1991.

15- جائزة أحسن مسرحية عن مسرحية (آه يا بلد) من وزارة الثقافة، عام 1972.

وحيد حامد قضايا المجتمع المصري الجوائز الإذاعة المصرية الأعمال الدرامية الإذاعة

الأكثر قراءة

توقعات حالة الطقس غدًا: حار نهارًا معتدل ليلًا

عادل حمودة يكشف سبب رفض "مرسى" إغلاق الأنفاق بسيناء

فى ذكرى ميلادها.. 12 معلومة عن الأميرة ديانا

أسامة فيصل وإبراهيم عادل يقودان هجوم المنتخب الأوليمبى أمام الجابون

الفريق محمد حجازى يكشف سبب اختيار يوم 30 يونيو عيداً لقوات الدفاع الجوى

عادل حمودة يكشف السبب الحقيقى لاغتيال "أبوضيف" على يد الإخوان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين

بريطانيا وأستراليا وكندا يطالبون حكومة الاحتلال بالتراجع عن قرارها ببناء وحدات استيطانية

"الخارجية الفلسطينية" تطالب بوضع كل منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب