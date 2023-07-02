محمد الحسينى: ثورة 30 يونيو غيرت وجه التاريخ فى مصر

هنأ النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الرئيس السيسي وجموع الشعب المصري العظيم بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو المجيدة، قائلًا: إن 30 يونيو ستظل الثورة الأهم شعبيًا، التي استطاعت تغيير التاريخ في مصر للأفضل.

وقال"الحسيني"، في تصريح صحفي له اليوم، إن كلمة الرئيس السيسي في 30 يونيو جاءت معبرة تمامًا عن الفرحة الشعبية والسياسية الكبيرة بثورة 30 يونيو، التي غيرت وجه التاريخ في مصر، وانطلقت بالبلاد ودشنت الجمهورية الجديدة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن كلمة الرئيس السيسي خلال خطابه في ذكرى ثورة 30 يونيو، وتأكيده أن للتاريخ أيامًا لامعة كالنجوم تضئ عتمة الليل وتنير الطريق أمام السائرين، وتهديهم سواء السبيل، وعلى رأس هذه الأيام الخالدة يوم 30 من يونيو 2013 حين انتفض شعب مصر العظيم ثائرًا على من حاولوا اختطاف وطنهم رافضين للظلم والاستبداد، جاءت لتقول لملايين المصريين أن 30 يونيو كانت حتمية ونجاحها الكبير أسعد ملايين المصريين والدول العربية.

واختتم النائب محمد الحسيني، أن التداعيات الاقتصادية اليوم ومشاريع التنمية الشاملة والجمهورية الجديدة، تؤكد للجميع أن نجاح 30 يونيو كان دافعًا للتطور والقضاء على الإرهاب وسحق الظلامية، وانطلقت بالبلاد لآفاق رحبة ورسخت مكانة مصر بين الأمم كما استعاد الوطن ريادته.