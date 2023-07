نيقولا معوض يكشف أسباب نجاح مسلسل "الثمن"

كشف الفنان اللبناني نيقولا معوض، عن أن سبب نجاح مسلسل "الثمن"، هو وجود مقومات تجعل أي عمل ينجح وذلك على الرغم من أن العمل مكون من 89 حلقة.

وقال خلال لقائه في برنامج "مساء dmc"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمذاع عبر فضائية dmc، إن الناس تعلقت بالمسلسل بسبب طول الحلقات وأصبحت تعيش مع الحلقات وتشعر أنها صديقة للشخصيات المتنوعة، كما أن اختلاف القصص يحمس المشاهد، مؤكدًا أنه اختبر طول الحلقات بمسلسل "سابع جار".

وكشف خلال الحلقة عن أن له تجربتين في السينما الأمريكية وأول فيلم له عرض في مهرجان كان، وهو Three Thousand Years of Longing والآخر يعرض في دور السينما بالوقت الحالي ويحتل الترتيب الثالث في الأكثر إيرادات ويحمل اسم His Only Son.

وتابع، أن اختياره للدور جاء بعد أن استجاب لطلب صديق له أجنبي طلب منه أن يقوم بعمل إيميل جديد وبروفايل باللغة الأجنبية وبعدها بأيام تلقى عرض للمشاركة بالفيلم، وذلك لأنه يجيد الفرنسية والإنجليزية.