رومانو: "النصر" يكمل اتفاقه مع "إنتر" على ضم بروزوفيتش

توصل نادي النصر السعودي لاتفاق مع نظيره إنتر الإيطالي بشأن انتقال الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب الفريق الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب بروزوفيتش ضمن صفوف إنتر منذ انتقاله من نادي ديناموز زغرب الكرواتي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2016.

ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، توصل كلا الطرفين لاتفاق على انتقال اللاعب لصفوف النصر بداية من الموسم المقبل.

وشارك بروزوفيتش في 40 مباراة بقميص إنتر خلال الموسم الماضي، وسجل 3 أهداف وصنع 6 لزملائه في الفريق.

ومن المقرر أن يتم توقيع العقود بين الطرفين بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، على أن تتم الصفقة مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 17 و 18 مليون يورو.

وينتهي عقد بروزوفيتش، صاحب الـ30 عامًا، الحالي مع إنتر بحلول 30 يونيو 2026.

وخضع اللاعب للفحص الطبي في باريس أمس، وتم الانتهاء من كل الأمور الخاصة باللاعب منذ يوم الخميس الماضي.

ولعب بروزوفيتش 481 مباراة خلال مسيرته الاحترافية وسجل خلالها 50 هدفًا وصنع 61 لزملائه.