ads
السبت 01 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رومانو: "النصر" يكمل اتفاقه مع "إنتر" على ضم بروزوفيتش

مارسيلو بروزوفيتش
مارسيلو بروزوفيتش

توصل نادي النصر السعودي لاتفاق مع نظيره إنتر الإيطالي بشأن انتقال الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش، لاعب الفريق الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويلعب بروزوفيتش ضمن صفوف إنتر منذ انتقاله من نادي ديناموز زغرب الكرواتي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2016.

ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، توصل كلا الطرفين لاتفاق على انتقال اللاعب لصفوف النصر بداية من الموسم المقبل.

وشارك بروزوفيتش في 40 مباراة بقميص إنتر خلال الموسم الماضي، وسجل 3 أهداف وصنع 6 لزملائه في الفريق.

ومن المقرر أن يتم توقيع العقود بين الطرفين بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة، على أن تتم الصفقة مقابل مبلغ مالي يتراوح بين 17 و 18 مليون يورو.

وينتهي عقد بروزوفيتش، صاحب الـ30 عامًا، الحالي مع إنتر بحلول 30 يونيو 2026.

وخضع اللاعب للفحص الطبي في باريس أمس، وتم الانتهاء من كل الأمور الخاصة باللاعب منذ يوم الخميس الماضي.

ولعب بروزوفيتش 481 مباراة خلال مسيرته الاحترافية وسجل خلالها 50 هدفًا وصنع 61 لزملائه.

بروزوفيتش مارسيلو بروزوفيتش النصر السعودي إنتر الانتقالات الصيفية الجارية

الأكثر قراءة

عودة العمل رسميًا.. موعد انتهاء إجازة عيد الأضحى 2023 فى الهيئات والمصالح

مصرع مصور فوتوغرافى بالمنوفية على طريق وادى النطرون

عادل حمودة يكشف سبب رفض "مرسى" إغلاق الأنفاق بسيناء

انتشال جثمان طالب ثانوي عقب غرقه في ترعة بالمنوفية

توزيع درجات امتحان الفيزياء للصف الثالث الثانوي 2023

بسبب تعطل آلاف الرحلات.. شركة طيران أمريكية تعتذر لعملائها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

صور

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

شعب بيحب يفرح

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين

بريطانيا وأستراليا وكندا يطالبون حكومة الاحتلال بالتراجع عن قرارها ببناء وحدات استيطانية

"الخارجية الفلسطينية" تطالب بوضع كل منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب