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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إصابة شخصين في حريق بمخزن كراتين ببني سويف

أرشيفية
أرشيفية

أصيب شخصان في حريق بمخزن كراتين، مساء السبت، بقرية ونا القس التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد بورود اخطاراً بنشوب حريق داخل مخزن تجميع الكراتين في قرية ونا القس التابعة لمركز الواسطى شمال محافظة بني سويف حيث جرى الدفع بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق وإخماد النيران، وسرعة نقل المصابان إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة

ودفعت إدارة الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف بثلاث سيارات إسعاف إلى مكان الحريق على رأس القوات حيث تمكنت من إخماد النيران والسيطرة على الحريق .

وتبين أن الحريق أسفر عن إصابة طفل يدعى محمود.ج.ع مصاباً بجرح قطعي باليد اليمنى أثناء إخماد النيران، 15 سنة، وعبد الله.س.ع 55 سنة، مصاباً باختناق وجرى نقلهما إلى مستشفى الواسطى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية.

جرى تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على أسباب الحادث وملابساته.

الحماية المدنية الواسطى المركزي حريق داخل مخزن سيارات الإطفاء قوات الحماية المدنية محافظة بني سويف

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