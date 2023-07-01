في رابع أيام العيد.. إنقاذ 59 مصطافًا من الغرق بدمياط

شهدت مدينة رأس البر ، برئاسة وليد الشهاوي وإشراف نواب المدينة إقبال المصطافين ورواد المدينة على الشواطئ منذ الساعات الأولى من صباح رابع أيام عيد الأضحى إذ يجري العمل من أول ضوء بتواجد إدارة الشاطئ ورجال الإنقاذ وتكثيف المعدات البحرية لتأمين المصطافين ورواد المدينة، إذ تم تزويد الشاطئ بـ5 خيم لتجميع الأطفال التائهين وعدد ٤ خيم للإسعاف وعدد ٣٣ برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ، إضافة لتجهيز منطقة المعدات والمباني الإدارية وكافة خدمات الشاطئ وفريق ومعدات الإنقاذ، حيث تم إنقاذ عدد 59 حالة من الغرق كما تم تسليم عدد ٩٧ طفلاً تائهًا إلى ذويهم وغادروا الشاطئ جميعًا مع إخر ضوء بكل خير.

يأتي ذلك في إطار خطة لتوفير الخدمات اللازمة للمصطافين ورواد المدينة خلال إجازة عيد الأضحى.

استمر توافد الزائرين من مختلف المحافظات على مدينة رأس البر خلال عيد الأضحى، حيث شهدت شواطئ المدينة إقبال كبير من المواطنين فى رابع أيام العيد، وذلك وسط استعدادات مكثفة من قبل الوحدة المحلية تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط برفع درجة الاستعداد القصوى لتوفير كافة الخدمات.

وبدأ العمل من قبل فرق الإنقاذ منذ الساعات الأولى من صباح اليوم، فضلاً عن تواجد المعدات البحرية وإقامة ٥ خيم لتجميع الأطفال التائهين و ٤ نقاط للاسعاف و ٣٣ برج إنقاذ موزعين بطول الشاطئ.

وتابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أعمال الحملات التى نفذتها مديرية التموين والتجارة الداخلية خلال رابع أيام عيد الأضحى، حيث استهدفت المرور على الأسواق بمدن رأس البر و الروضة والسرو وعدد من قرى مركزى دمياط وفارسكور، وكذلك مطاحن القطاع الخاص بمدينة دمياط الجديدة.

وأسفرت الحملات عن ضبط ٤٧ مخالفة وذلك لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات والاوزان المقررة والتصرف فى دقيق مدعم خارج المنظومة وعدم الإعلان عن سعر استبدال اسطوانات الغاز، وكذلك عدم تسليم بون الصرف وعدم الإعلان عن أسعار وكميات المقررات التموينية للبدالين التموينيين عن الشهر الجارى، بجانب ضبط عجز فى تعبئة شكائر الدقيق بالمطاحن ، وعدم الإعلان عن الأسعار ومخالفة الاشتراطات الصحية.

وأعلنت مديرية التموين إعادة فتح الشون عقب انتهاء إجازة العيد لتوريد القمح، حيث بلغ اجمالى الكميات الموردة ٦٠٢٤٦ طن بمعدل ١٣٠ % من المستهدف.