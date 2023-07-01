وكيل "صحة مطروح" يحيل طبيب أطفال للتحقيق (صور)

قام د.مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم السبت، بالمرور المفاجئ علي مستشفى الضبعة المركزى؛ لمتابعة انتظام سير العمل والتأكد من الانضباط الإداري للاطقم الطبية ومدي توفر وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضي وتوافر المخزون الاستراتيجي من المستلزمات الطبية والأدوية وفصائل الدم ومشتقاته.

وتفقد وكيل صحة مطروح قسم الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة والغسيل الكلوى متابعًا الإجراءات التمريضية أثناء تقديم الخدمة الطبية للمرضي وفقاً لمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوي والوقوف على مدى جاهزية المستشفى والأطقم الطبية لاستقبال حالات الطوارئ.

كما تفقد أعمال النظافة والتطهير بغرف الكشف والجراحة بالاستقبال، مشددًا على مسؤول النظافة على ضرورة رفع مستوى النظافة بأقسام المستشفى وبنك الدم التخزينى للتأكد من توافر فصائل الدم ومشتقاته.

وقرر وكيل صحة مطروح إحالة طبيب الأطفال؛ لتغيبه عن العمل للتحقيق واتخاذ الاجراءات القانونية تجاهه، مشددا على ضرورة التزام الأطقم الطبية بجدول الأعمال المكلفة تزامنا مع رفع حالة الطوارئ واستقبال المحافظة لأكثر من ٤ ملايين مواطن خلال فترة عيد الأضحى.

واستكمل وكيل صحة مطروح جولته بالمرور على مستشفى مارينا المركزى لمتابعة انتظام سير العمل بها وانضباط الأطقم الطبية وتفقد قسم الاستقبال والطوارئ والعيادات الخارجية فى جميع التخصصات وقسم الأشعة ومعمل المستشفى، إضافة إلى إنشاء قسم الغسيل الكلوى مشددا على سرعة الانتهاء منها تمهيدا لافتتاح قسم الغسيل الكلوى بالمستشفى والذى سيعمل بطاقة استيعابية ٢مكنة غسيل كلوى.

وقام وكيل صحة مطروح بالمرور على غرفة الوزارة المركزية للتنسيق بين مستشفيات مطروح وأمانة المراكز المتخصصة ومقرها مستشفى مارينا المركزى للوقوف ومتابعة سير العمل بالغرفة وتذليل أى عقبات مشيدا بالعاملين بالغرفة مثنيا على جهودهم فى التنسيق بين المستشفيات و تقديم خدمة طبية أفضل لأهالى وزائرى مطروح.

أكد وكيل وزارة الصحة أن الجولات مستمرة على جميع المنشآت الصحية وانه تم تشكيل عدة فرق تحت إشرافه المباشر للمتابعة المستمرة والتأكد من سير العمل بمنافذ تقديم الخدمة بالمحافظة.

جاء ذلك استمراراً للجولات الميدانية التي يجريها وكيل وزارة الصحة بمطروح وتزامنا مع رفع حالة الطوارئ خلال أجازة عيد الأضحى وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان وخالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف المرور الدوري علي جميع المنشأت الصحية.

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