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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عطل جديد يواجه موقع "تويتر" وصعوبة المستخدمين للوصول إلى حساباتهم

Twitter
Twitter

أبلغ آلاف المستخدمين عن مشاكل أثناء محاولتهم الوصول إلى حسابتهم على موقع Twitter يوم السبت، مما يمثل أحدث انقطاع واسع النطاق منذ أن استحوذ الرئيس التنفيذي لشركة Tesla إيلون ماسك، على موقع التواصل الاجتماعي في أواخر العام الماضي.

وتمت مواجهة العديد من المستخدمين الذين حاولوا الوصول إلى المحتوى أو نشره على موقع Twitter أو تطبيق الهاتف المحمول برسالة خطأ "تم تجاوز حد المعدل" أو "لا يمكن استرداد التغريدات"، اعتبارًا من الساعة 11 صباحًا بالتوقيت الشرقي.

حيث أبلغ أكثر من 7300 شخصًا عن مشكلات مع Twitter لموقع الويب Downdetector، بحسب شبكة NBC الأمريكية.

انقطاع الخدمة يوم السبت ليس المرة الأولى التي يواجه فيها تويتر صعوبات فنية في الأشهر الأخيرة، ففي  فبراير الماضي، لم يتمكن المستخدمون من النشر على الموقع لمدة 90 دقيقة تقريبًا بعد تلقي رسالة تقول "لقد تجاوزت الحد اليومي لإرسال التغريدات".

في مارس، لم يتمكن المستخدمون مؤقتًا من النقر فوق الروابط أو تحميل الصور، مستخدمون من النشر على الموقع لمدة 90 دقيقة تقريبًا بعد تلقي رسالة تقول، "لقد تجاوزت الحد اليومي لإرسال التغريدات".

في مارس، لم يتمكن المستخدمون مؤقتًا من النقر فوق الروابط أو تحميل الصور.

Twitter المستخدمين Tesla إيلون ماسك تويتر

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