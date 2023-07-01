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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جاب الله: سوق المال يحتاج إلى مزيد من التحفيز لزيادة الاستثمارات الأجنبية

الدكتور وليد جاب
الدكتور وليد جاب الله

أكد الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، أن الاستثمارات الأجنبية لا سيما المباشرة، مهمة جدًا للاقتصاد المصري ويحتاجها بشدة في ظل احتياجه إلى أكبر قدر من تمويل مشروعات التنمية، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية قامت بإجراءات كثيرة من أجل تهيئة بيئة الاستثمار منها تطوير البنية التحتية وتهيئة البيئة التشريعية بالإضافة إلى عقد اتفاقات دولية.

وأضاف جاب الله، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أن الحكومة المصرية أعطت الكثير من الضمانات والحوافز للمستثمرين، مؤكدًا أنه في هذه المرحلة يجب أن يتم العمل على أكثر من محور في جذب الاستثمارات الأجنبية، لافتا إلى أن سوق المال المصرية تحتاج إلى مزيد من التحفيز ومزيد من الجاذبية وآلية محددة لتأهيل الشركاء المصريين لجذب مستثمرين أجانب للدخول في شراكة.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن المستثمر الأجنبي يهمه عندما يدخل في سوق من الأسواق أن يجد الأسواق بها جميع الخدمات والمرافق بالإضافة إلى وجود تسهيلات في الإجراءات التشريعية.

من جانبه قال الدكتور رمزي الجرم، الخبير الاقتصادي، إنه على الرغم من جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة تقدر بنحو 5.4 مليارات دولار خلال 2021، والاستحواذ على نحو 16.4٪ من إجمالي التدفقات الاستثمارية في المنطقة العربية، وتحقيق المركز الثالث على المستوى العربي، إلا أن نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الناتج المحلي الإجمالي ما زالت منخفضة بشكل ملحوظ، حيث إنها لا تتجاوز 1.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي لمصر، وهو ما دعا إليه الرئيس السيسي بتكليف البنك المركزي بتبني مبادرات جديدة من أجل تحفيز وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية بشكل عام، والاستثمارات الأجنبية المباشرة بشكل خاص، نظرًا لأنها تعد الاستثمار الحقيقي الذي لديه القدرة على استدامة معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل بشكل حقيقي.

الدكتور وليد جاب الله الاستثمارات الأجنبية مشروعات التنمية الحكومة المصرية سوق المال المصري

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