رئيس مدينة سيوة يوزع 3 عجول على أهالي "أم الصغير" (صور)

زار محمد بكر يوسف، رئيس مركز ومدينة سيوة، السبت، قرية الجارة أم الصغير، لتقديم التهنئة لأهالي القرية بمناسبة عيد الأضحى وتوزيع 525 كيلو لحم لاصغر قرية مصرية إهداءً من مؤسسة مصر الخير.

وأكد رئيس مدينة سيوة اهتمام القيادة السياسية بالمواطنين بجميع أنحاء الجمهورية ورعاية الرئيس السيسي واهتمامه بأبناء المناطق الصحراوية والنائية مع تقديم أوجه الدعم والرعاية وتهنئتهم بحلول عيد الأضحي.

واستقبل أهالي القرية رئيس المركز بحضور أحمد علي باغي، سكرتير المركز وسعيد محمد سعيد رئيس القرية وأبوبكر عبدالرحمن رئيس قرية بهي الدين وأحمد يوسف رئيس قرية المراقي بحفاوة بالغة.

ونقل رئيس مدينة سيوة تحيات محافظ مطروح لأهالي القرية وتهنئتهم بالعيد وقدم لهم هدية عيد الأضحي حيث تم توزيع ثلاث عجول على الأهالى وسط فرحة كبيرة من أهالى القرية.

أوضح أحمد جمال ممثل لمؤسسة مصر الخير بمطروح أنه من المقرر توزيع ٥٢٥ كيلو من اللحوم على الأسر الاكثر احتياجًا بقريه أم الصغير الجارة حيث تم ذبح 3 عجول وسيتم توزيعها بمعرفة المؤسسة وشيوخ وعواقل القرية على أهالي القرية.

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