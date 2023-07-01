رضا البحراوى ومسلم يتصدران تريند يوتيوب بـ"لفينا" من فيلم "البعبع"

استطاع المطرب الشعبي رضا البحراوي بمشاركة مسلم، أن يحققا نجاحًا كبيرًا بأغنيتهما "لفينا" التي تعتبر الأغنية الدعائية لفيلم "البعبع"، وحصدت أكثر من مليون ونصف المليون مشاهدة.

الأغنية من كلمات: فليبينو، ألحان: أحمد طارق يحيي ومسلم، وتوزيع: أحمد طارق يحيي وإسماعيل نصرت.

وتقول كلمات الأغنية:

بعبع وساعة القول واجب تقول عنه.

ده لاففها عرض وطول.

عفريت تخاف منه.

لا في حقه ساب ولا هاب.

معموله ألف حساب.

مظبوط وله مدرسة هيتعلموا منه.

حلوين ومفيش مننا فاضلين.

أنا آخر فرد واقف على الأرض.

مفيش مظابيط تانيين.

لفين جايبينها شمال ويمين.

قلبنا 100 قلب ودايب الكعب.

هتيجي تصيع على مين.

بعبع والدنيا دي أرضه.

بيسوقكم عادي بإشارته.

أنا زي الجن حضرته.

فيلم "البعبع" بطولة أمير كرارة، ياسمين صبري، باسم سمرة، ومحمد عبدالرحمن توتا، ومحمد أنور، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، عباس أبوالحسن، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج حسين المنباوي.

ويعود أمير كرارة للسينما بفيلم "البعبع" بعد غياب 3 سنوات كاملة، إذ قدم آخر أفلامه "كازابلانكا" الذي عرض في عام 2019 وحقق إيرادات بلغت 80 مليون جنيه، وشارك في بطولته غادة عادل، إياد نصار، عمرو عبدالجليل، لبلبة، أحمد داش، وخلال العامين الماضيين اكتفى كرارة بالظهور كضيف شرف في السينما خلال فيلمى "سبع البرمبة" مع رامز جلال و"موسى" مع كريم محمود عبدالعزيز.