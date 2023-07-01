ads
السبت 01 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

خبير: زيارة رئيس المخابرات الأمريكية لكييف تعكس فشل الهجوم المضاد

رئيس المخابرات الأمريكية
رئيس المخابرات الأمريكية أفريل هاينز

قال سمير أيوب، خبير الشئون الروسية، إن زيارة رئيس المخابرات الأمريكية أفريل هاينز، لكييف في هذا التوقيت، ترى القيادة الروسية أنها تعكس بوادر فشل الهجوم المضاد الذي تقوم به أوكرانيا برعاية حلف الناتو والذي يدعمها بالأسلحة.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لفضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أوكرانيا لم تستطع أن تحدث أي تقدم في جبهة القتال من الممكن أن تتحدث عنه خلال اجتماعات حلف الناتو القادمة.

القوات الروسية قادرة على صد الهجوم

وأشار إلى أن الجيش الأوكراني مدعوم بحلف الناتو وأمريكا، ونرى القوات الروسية قادرة على صد الهجوم وتدمير مخازن الأسلحة والخوف ليس من فشل الهجوم ولكن من رد الفعل على الجنود الأوكرانيين، مؤكدًا أن الصراع الداخلي لحلف الناتو وكيف هل سيتم التفاوض مع روسيا على الوضع القائم أم يكون الأمر اسوأ في المستقبل. 

خبير الشئون الروسية رئيس المخابرات الأمريكية كييف الهجوم المضاد فشل أوكرانيا

مواد متعلقة

لافروف: بايدن لا يظهر أى اهتمام بإنهاء النزاع فى أوكرانيا

هجمات مضادة.. لماذا فشلت أوكرانيا في الاستفادة من "تمرد فاجنر"؟

أوكرانيا: لن نقدم أى تنازلات إقليمية لروسيا مقابل السلام

أوروبا: سنواصل دعم أوكرانيا بالمال والسلاح

المجر ترفض خطط القمة الأوروبية لمنح أموال إضافية إلى أوكرانيا

حددها ​​رئيس الوزراء السابق لأوكرانيا: عناصر نحو انتصار أوكرانيا وإحلال السلام مع روسيا

تداعيات تمرد "فاجنر" ودعم أوكرانيا.. تعرف على أجندة اجتماع قادة الاتحاد الأوروبى

الأكثر قراءة

اعتبريها عيديتي.. اعترافات قاتل زوجته ليلة العيد في أوسيم

ضبط مرتكبى واقعة تعليق اللحوم بـ"عمود المونوريل"

حُسن الخاتمة.. وفاة طبيب بيطرى فى حادث سير بعد قضاء مناسك الحج

ميسور الحال وساهم فى بناء المساجد.. صديق "مدير المدرسة" يكشف تفاصيل جديدة عن آخر لحظات معلم المنيا

"قص ولزق من الإخوان".. لميس الحديدى توضح حقيقة تصريحاتها حول "الحج بالميتافيرس"

الأهلى يحصن عقد حمدى فتحى قبل الرحيل للوكرة القطرى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطنًا

د. منى حلمى

معجزة إنقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

إيهاب مصطفى

"ما فرج إلا بعد ضيق يا ولدى"

عبدالله شريف

"عم صبرى" يشهد 30 يونيو من الجنّة

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

صور

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

محطة تل أبيب

المزيد

الرئيس الفلسطينى ينعى وزير شئون الأسرى والمحررين

مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين

بريطانيا وأستراليا وكندا يطالبون حكومة الاحتلال بالتراجع عن قرارها ببناء وحدات استيطانية