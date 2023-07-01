خبير: زيارة رئيس المخابرات الأمريكية لكييف تعكس فشل الهجوم المضاد

قال سمير أيوب، خبير الشئون الروسية، إن زيارة رئيس المخابرات الأمريكية أفريل هاينز، لكييف في هذا التوقيت، ترى القيادة الروسية أنها تعكس بوادر فشل الهجوم المضاد الذي تقوم به أوكرانيا برعاية حلف الناتو والذي يدعمها بالأسلحة.

وأضاف خلال مداخلة عبر "سكايب"، لفضائية "القاهرة الإخبارية"، أن أوكرانيا لم تستطع أن تحدث أي تقدم في جبهة القتال من الممكن أن تتحدث عنه خلال اجتماعات حلف الناتو القادمة.

القوات الروسية قادرة على صد الهجوم

وأشار إلى أن الجيش الأوكراني مدعوم بحلف الناتو وأمريكا، ونرى القوات الروسية قادرة على صد الهجوم وتدمير مخازن الأسلحة والخوف ليس من فشل الهجوم ولكن من رد الفعل على الجنود الأوكرانيين، مؤكدًا أن الصراع الداخلي لحلف الناتو وكيف هل سيتم التفاوض مع روسيا على الوضع القائم أم يكون الأمر اسوأ في المستقبل.