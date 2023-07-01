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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مصرع وزير هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين إثر حادث سير شمال الضفة

حادث الوزير
حادث الوزير

لقي وزير هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين، قدري أبو بكر، اليوم السبت، مصرعه إثر حادث مروع شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، نقلًا عن المتحدث الرسمي باسم الشرطة الفلسطينية، العقيد لؤي أرزيقات، بأن 3 مواطنين توفوا بينهم رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إثر حادث سير مروع على الطريق الواصل شمال شرق سلفيت.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية، إن الوزير أبو بكر، لقي مصرعه إثر حادث قرب بلدة جماعين جنوبي نابلس.

وأضاف الإعلام الفلسطيني، أن الوزير توفي مع مرافقه، كما لقي شخص آخر مصرعه في الحادث.

وكان قدري أبو بكر، عائدًا من احتفال معايدة نظمته مؤسسة محلية لأطفال الأسرى بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، قبل وقوع الحادث.

وزير هيئة شؤون الأسرى الضفة الغربية هيئة شؤون الأسرى سلفيت الشرطة الفلسطينية

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