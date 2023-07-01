"التنظيم والإدارة" يبدأ تلقى طلبات التعيين فى 238 وظيفة شاغرة بوزارة الرى

بدأ الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، تلقي طلبات شغل 238 وظيفة شاغرة بوزارة الموارد المائية والري فى تخصصات ميكانيكا، كهرباء، مدني، حاسب آلى، بالمستوى الوظيفى الثالث "ج"، عبر بوابة الوظائف الحكومية، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

يمتد طلبات شغل الوظائف المعلن عنها حتى يوم 31/7/2023، على أن يلتزم المتقدم لإعلانات الوظائف بإيداع مبلغ 24 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة رقم 9450781200 ح- (بنك مصر- بنك القاهرة- البنك الأهلي المصري)، علمًا بأنه يكون الإيصال واردًا به اسم الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، وكذا رقم حساب الجهاز وسيتم رفض طلب المتقدم حال إيداع مبلغ أقل من المذكور، أو أن يكون إيصال الإيداع بتاريخ سابق على تاريخ الإعلان أو باسم شخص آخر غير المتقدم.

يشترط فيمن يتقدم لشغل الوظائف المعلن عنها اجتياز التدريب اللازم الذي تتيحه الوزارة لشغل الوظيفة بنجاح وفقًا لما تحدده جهة العمل، الإلمام بإحدى اللغات الأجنبية، وإجادة تامة لاستخدام الحاسب الآلي وتطبيقاته، وألا يزيد عمر المتقدم على 30 عامًا، بالإضافة إلى الحصول على مؤهل عال - بكالوريوس الهندسة تخصص هندسة كهرباء.

وترفق طلبات شغل الوظائف المعلن عنها بالمستندات الآتية: الصورة الشخصية، الرقم القومي وجه أول سارية، الرقم القومي وجه ثاني سارية، المؤهل الدراسي، المؤهل الأعلى إن وجد، كارنيه نقابة المهندسين، الموقف من الخدمة العسكرية للذكور أو الخدمة العامة للإناث، شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة، إيصال الإيداع البنكي، صحيفة حالة جنائية سارية وموجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الموارد المائية والري وجهين حسب أحوال.

وشدد التنظيم والإدارة على عدم البدء فى إدخال البيانات إلا بعد استيفاء المستندات المطلوبة وسداد الرسوم المقررة، والحصول على إيصال الإيداع، مع وجوب رفع أصول المستندات المطلوبة بصيغة jpg ولا يتعدى حجم الملف 1 ميجا.

وفي حال وجود اختلاف بين البيانات المسجلة بالطلب والبيانات الواردة بالمستندات المرفقة به سيتم رفض الطلب مثال (عدم إدخال الاسم صحيحًا وكاملًا كما هو ثابت ببطاقة الرقم القومي) سيتم رفض الطلب.