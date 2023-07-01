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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

الليلة.. القومي لثقافة الطفل يتوجه بقافلة لنقابة المهن التمثيلية

القومي لثقافة الطفل
القومي لثقافة الطفل

يتوجه المركز القومي لثقافة الطفل، برئاسة محمد ناصف، مساء الليلة، بقافلة لمقر نقابة المهن التمثيلية بالجيزة لإقامة فعاليات القوافل الثقافية التي يقيمها المركز تحت شعار "عيالنا" بإشراف منال منيب مدير إدارة القوافل الثقافية، بالتنسيق مع الفنان محمد عابدين.

تتضمن فعاليات القافلة مجموعة متنوعة من العروض الاستعراضية والترفيهية منها عرض الأراجوز للفنان أحمد جابر، بمشاركة الفنان محمد عادل عبد الغني، ثم يتم عمل مجموعة من المسابقات الثقافية للأطفال مع منال منيب ويتم توزيع نسخ من إصدارات المركز للفائزين من الأطفال، ثم يقدم الفنان خالد الخريبي وفرقته "كروكي" عرض عرائس الماريونت على أنغام مجموعة من الأغنيات التراثية والحديثة، وتختتم الفعاليات بعرض الكلاون.

30 يونيو الأراجوز الأعلي للثقافة الهيئة العامة لقصور الثقافة الذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة المجلس الأعلى للثقافة المركز القومي لثقافة الطفل ثقافة الطفل ثورة 30 يونيو المجيدة

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