برلماني ينتقد حرمان المحالين للمعاش بجامعة الزقازيق من التأمين الصحي

انتقد عاطف المغاورى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، حرمان العاملين بجامعة الزقازيق المحالين للمعاش قبل 2020 من خدمات التأمين الصحي.

أوضح المغاوري، في بيان أعلنه للرأي العام، أنه عندما صدر القانون ٧٩لسنة ١٩٧٥(التأمين الاجتماعي) ورد بالمادة ٧٣ منه نصا يحرم المواطن الذى لم يختر خدمات مظلة التأمين الصحي عند طلبه المعاش حقه في أن يعدل عن تلك الرغبة ويطلب التمتع بالرعاية الصحية للتأمين الصحي فيما بعد.

وأضاف: "منذ قرابة 5 عقود أسست جامعة الزقازيق جمعية التأمين العلاجي للعاملين واعضاء هيئة التدريس كجمعية خاضعة لإشراف الشؤون الاجتماعية ووفقًا لقانون الجمعيات الاهلية تتولى تقديم الرعاية الصحية للعاملين نيابة وبديلا عن هيئة التأمين الصحي، وذلك مقابل تحويل حصة التأمين الصحي الى تلك الجمعية 1% حصة العامل، إضافة الى مساهمة الحكومة ٣%).

ووافقت الحكومة والهيئة ولم تبدِ أي اعتراض أو تحفظ ولا حتى اشتراطات من شأنها التأكد من تقديم الرعاية وفقا للنظام المعمول به فى الهيئة كحد أدنى، ولا الاحتفاظ بحق الرقابة والمتابعة الدورية لعمل ونشاط الجمعية ونظامها الداخلي الذى يضمن حصول الموظف على الرعاية الصحية وفقا للمعايير المطبقة بالهيئة، واستمر الوضع عل هذا المنوال.

أشار عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب إلى أن الجامعة صوبت الوضع في عام٢٠٢٠ وذلك بالعودة الى الطريق الصحيح، وتحويل اشتراك العاملين الى الهيئة العامة للتأمين الصحي وللتمتع بالرعاية الصحية بالهيئة، وبناء على ذلك تم افتتاح عيادة شاملة داخل الحرم الجامعى لتوفير الرعاية الصحية للعاملين بالجامعة.

طوال مسيرة الجمعية (التأمين العلاجى للعاملين) كما تدهورت الأوضاع بزيادة الفجوة التمويلية بين إيرادات الجمعية والنفقات التى تتمثل فى النفقات العلاجية بالاضافة الى مصاريف ونفقات التشغيل من أجور ومرتبات التى خضعت للهوى والمصالح الشخصية، على حد قوله، ما ترتب على ذلك من تخفيض والنزول بالخدمات المقدمة من قبل الجمعية الى أدنى المستويات بما يعد اخلالا بحق العاملين فى التمتع بالرعاية الصحية لا يقل عن المستوى والحدود التى توفرها مظلة التأمين الصحي، بحسبه.

وأشار المغاوري إلى أنه بعد تحويل العاملين بالجامعة والذين مازالوا بالخدمة الى مظلة التأمين الصحي ٢٠٢٠ تعرضت الجمعية لازمة مالية لانقطاع المصدر التمويلي الوحيد لها وهي المبالغ المحولة من الجامعة الى الجمعية والمتمثلة في مجموع الاشتراكات العاملين ومساهمة الحكومة، بالإضافة لما كانت تعانى منه اصلا من اتساع الفجوة بين الإيرادات والنفقات.

وأصبحت مصادر تمويل الجمعية قاصرة على مايتم تحصيله بشكل سنوي من أرباب المعاشات الذين القى بهم حظهم العاثر ان يختاروا الجمعية عند بلوغهم سن المعاش، وعجزت الجمعية عن الوفاء بما قررته من رعاية صحية للأعضاء والذى تدهور الى أدنى المستويات، وبذلك اصبح هؤلاء بلا مظلة تأمين صحى، واصغرهم يبلغ من العمر(٦٣)عاما.

ولفت المغاوري إلى أن المحالين للمعاش اتجهوا الى هيئة التأمين الاجتماعي للبحث عن حل لمشكلتهم باعتبارهم من رعاية تلك الهيئة وقدموا بطلبات الى الهيئة للاشتراك فى التأمين الصحي والتمتع بالرعاية الصحية، وكانت الصدمة الكبرى انهم ليس لهم الحق استنادا للقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ومادته (٧٣)ورغم صدور قانون(١٤٨)لسنة٢٠١٩والذى لم يرد به نص يمنع التمتع بالرعاية الصحية، ومع ذلك استندت الهيئة للقانون ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ولم تلتفت الى القانون الحالى (١٤٨) لسنة ٢٠١٩ وعندما خاطبت الجامعة وزارة التعليم العالي من منطلق المسؤولية الأدبية والاخلاقية تجاه من خدموا البلاد تحت مظلتها كان الرد وللأسف الرفض استنادا للقانون لم يعد قائما.

وناشد عضو مجلس النواب رئيس الوزراء والهيئات ومجلس النواب بتحكيم فقه الأولويات وتوفير الرعاية للمواطنين على قدم المساواة وأيضًا شمول أصحاب الأعمال بإلغاء عقوبة الحرمان المطبقة بحقهم بحرمانهم من الرعاية الصحية وضرورة وقف سياسة التعسف والتعنت بحق أصحاب الأعمال التى لا تراع اختلاف حجم الاعمال وعمله ونشاطه والذين يخضعون لمظلة التأمين الاجتماعي، والعمل على تذليل العقبات التي تحول دون تمتعهم بالرعاية الصحية فهل من العدل أن يتمتع العامل بالرعاية الصحية ويحرم صاحب العمل ورب العمل من تلك الرعاية؟