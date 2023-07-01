اكتمال مغادرة 4951 حاجًا وحاجة ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين إلى المدينة المنورة

اكتملت مغادرة جميع ضيوف برنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية إلى المدينة المنورة، لزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد أن أدوا مناسك الحج بيسر وسهولة واطمئنان، ووفق منظومة من الخدمات النوعية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس" اليوم السبت، أن وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المشرف العام على برنامج الاستضافة رفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، على جهوده العظيمة في دعم البرنامج وتمكين عدد كبير من المسلمين بالعالم من أداء ركن الحج على نفقته الخاصة، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الذي يتابع وبكل دقة وعناية البرنامج وما يقدم فيه من خدمات وبرامج تعكس حجم الدعم والعناية لهؤلاء الضيوف الذين سيقدم لهم برامج متنوعة بالمدينة المنورة وسيزورون عدد من المعالم التاريخية والحضارية، كما سيتشرفون بالسلام على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، وفق منظومة متكاملة من الخدمات التي تسعى الوزارة لمواكبة التطلعات وتحقيق رسالة البرنامج.

من جانبهم، أعرب الضيوف المغادرون في تصريحات لهم عن سعادتهم بما منَّ الله عليهم من أداء مناسك الحج، مبدين شكرهم لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على كرم الضيافة وعلى ما قدم لهم من خدمات أسهمت في أداء مناسك الحج.

وأعربوا عن سعادتهم بزيارة المسجد النبوي الشريف والسلام على الرسول -صلى الله عليه وسلم- وصاحبيه -رضي الله عنهما- سائلين الله العظيم أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده، وأن يجزيهما خير الجزاء ويجعل هذه الأعمال في ميزان حسناتهما.