"القاهرة الإخبارية": ماكرون يؤجل زيارته إلى ألمانيا بسبب الأوضاع الداخلية لبلاده

أعلنت الحكومة الفرنسية، عن أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اتفق مع المسؤولين بألمانيا على تأجيل زيارته لبرلين بسبب الأوضاع الداخلية، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل.

وكانت أعلنت الداخلية الفرنسية، عن اعتقال 1311 شخصا بعد ليلة رابعة من أعمال الشغب، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

وأكدت الداخلية الفرنسية، أنه تم الإبلاغ عن 2560 حريقا على الطرق العامة مع إحراق 1350 سيارة و234 حادثة أضرار أو حريق في المباني.