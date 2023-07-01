إيرادات نفط العراق تتخطى 7 مليارات دولار فى شهر واحد

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم السبت، عن مجموع الصادرات والإيرادات المتحققة لشهر يونيو الماضي.

وذكر بيان للوزارة نقلته وكالة الانباء العراقية (واع) أنه "بحسب الإحصائية الأولية الصادرة عن شركة تسويق النفط العراقية (سومو) بلغ مجموع كمية الصادرات من النفط الخام (100) مليون (59) ألفا و(52) برميلاً ، بإيرادات بلغت 7 مليارات و115 مليون دولار".

وإشارت الإحصائية الى أن "مجموع الكميات المصدرة من النفط الخام لشهر يونيو الماضي من الحقول النفطية في وسط وجنوب العراق بلغت (98) مليونا و(725) الفاً و(620) برميلاً، في حين بلغت الكميات المصدرة الى الأردن (299) ألفا و(445) برميلاً فيما كانت الصادرات من القيارة (1) مليون و(33) الفاً و(987) برميلاً، فيما بلغ معدل الكميات اليومية المصدرة (3) ملايين و(335) الف برميل في اليوم".

وبينت أن "معدل سعر البرميل الواحد بلغ (71.11 ) دولاراً" .

يذكر ان الوزارة ومن خلال إيمانها بإطلاع الشعب على عمليات التصدير والإيرادات المتحققة منه اتخذت هذا الإجراء الشهري.