نائب رئيس "المؤتمر": الرئيس السيسي أعاد دور مصر الريادي على مختلف الأصعدة

قال الدكتور السعيد غنيم، نائب أول رئيس حزب "المؤتمر"، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استطاع أن ينتقل بمصر من مرحلة اللادولة لمرحلة النفوذ، وأعاد مكانة ودور مصر الريادي على كل الأصعدة، مما جعل أغلب دول العالم تتهافت على الاستثمار في مصر.

ولفت غنيم، في تصريحات صحفية، إلى أن مصر أصبحت مصدرًا للطاقة النظيفة والغاز وقريبًا للوجيستيات، وأصبحت لديها بنية تحتية قوية قللت الزحام والمسافات للتنقل والسفر بين المحافظات وكانت نقطة مهمة جدًا بالنسبة للمستثمرين.

وشدد غنيم، على أن الرئيس السيسي، استطاع أن يحافظ على الهوية المصرية والثقافة والحضارة حتى قال الجميع مصر عادت شمسك الذهب.