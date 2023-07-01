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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"دعى للجميع".. وفاة مسن من المنوفية على جبل عرفات

الحاج محمد داود المتوفى
الحاج محمد داود المتوفى

آثار وفاة الحاج محمد داود المتوفى حزن ودهشة الجميع وذلك لأنه قبل وفاته ظهر في مقطع فيديو يدعو لكل أحبائه وأهله، وحصل موقع "الدستور" على آخر  فيديو ظهر فيه الحاج محمد داود المتوفي بالحج عقب رمي الجمرات، بعد أن أصيب بضربة شمس، أول أيام عيد الأضحى المبارك لتكون من نصيبه حسن الخاتمة.

 

وكان الحاج محمد داود الحاج المصري وابن محافظة المنوفية، ظهر في فيديو وهو يدعي لأسرته وأحبابه  قائلا: "اللهم أوعد كل مشتاق، احنا دلوقت على عرفات، وبدعي لكل من وصاني إخواتي وحبايبي وزوجات إخواتي وأولادهم، وكل رواد مسجد عمر".

 

وأكد  أحد أقارب المتوفي، أن قلبه كان معلقا بالمساجد وحفظ القرآن بالكامل وأتمه دون أن يدخل مدارس، وكان يعمل تاجر غلال بالقاهرة وكان حريصا على أن يؤم المصلين في المسجد نظرا لحمله كتاب الله وحبه للقرآن والصلاة والتقرب من الله وشهد له الجميع بحسن الخلق في تعاليم دينه حيث كان دوما بصحبة رجال الدين الأخيار. 


واستعدت أسرته بتفويض أحد أفراد عائلته للسفر إلى السعودية لاستلام الجثمان ودفنه في الأرض الطاهرة، وتم نصب العزاء لاستقبال المعزيين من أهالي وأصحاب ومعارف المتوفي، كما ستؤدي اليوم  بعد المغرب الأسرة وأبناء قريته صلاة الغائب على روحه.

أثناء تأدية اسرته استقبال استعدت السعودية تأدية مناسك الحج حسن الخاتمة حسن الخلق

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