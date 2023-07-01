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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

برلمانية: ثورة 30 يونيو الأهم فى تاريخ مصر واستعادت الوطن من خاطفيه

النائبة ولاء التمامى
النائبة ولاء التمامى

قالت النائبة ولاء التمامي، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن ثورة 30 يونيو، ستظل الثورة الشعبية الأهم في تاريخ مصر والمصريين وإنه لم يأتِ في تاريخ مصر منذ عقود طويلة ثورة شعبية بهذا الحجم، قائلة: "إن مرور 10 سنوات أكد للجميع نجاح 30 يونيو في تحقيق أهدافها وحتمية حدوثها آنذاك".

ونوهت التمامي، في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، اليوم، بما قاله الرئيس عبدالفتاح السيسي، في كلمته بمناسبة ثورة 30 يونيو، من أن مصر لن تتخلى عما حققته على أرض الواقع من انتصارات وإنجازات، وأن الشعب المصري ضرب في ثورة الثلاثين من يونيو المجيدة، أروع مثال في الانتماء والارتباط بالوطن وهويته، وأثبت أنه أقوى مما تصور أعداؤه، وأشد بأسًا ممن اعتقدوا أنهم سينالون من وطننا بإرهابهم الأسود.

وأشارت عضو مجلس النواب إلى تجديد الرئيس السيسي العهد مع المصريين، عبر كلمته في 30 يونيو، بقوله: "أجدد معكم في هذه الذكرى الغالية العهد، وأؤكد أن مصر لن تتخلى أبدًا عما حققته على أرض الواقع من انتصارات وإنجازات فارقة نابعة من إرادتها في شتى مجالات الحياة رغم كل التحديات والأزمات"، واصفًا ثورة 30 يونيو في الذكرى العاشرة لها، بأنها كانت ثورة شعب، سعى للتخلص من قوى الشر والإرهاب للحفاظ على مقدرات الوطن، وانتشاله من براثن جماعة اختطفته وكادت تدفع به إلى الفوضى والحرب الأهلية.

واختتمت ولاء التمامي، بأن ثورة 30 يونيو وضعت النقاط على الحروف في حياة الوطن، واستردت مصر من يد خاطفيها من جماعة الإخوان وكانت إيذانًا ببدء انطلاقة جديدة وجمهورية جديدة.

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