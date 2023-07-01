نصيحة هامة من "التعليم" لطلاب الثانوية العامة قبل امتحان الفيزياء غدًا

كشفت مصادر بغرفة عمليات التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور رضا حجازى، أن الغرفة بدأت فى استئناف عملها من أجل عودة امتحانات الثانوية العامة غدًا الأحد بمادتي التاريخ والفيزياء.

وقالت مصادر لـ" الدستور"، إنه لا خوف من امتحان الفيزياء غدًا حيث سيأتى فى مستوى الطالب المتوسط، وأضافت المصادر أنه يجب على الطلاب خلال الساعات المقبلة حل النماذج الاسترشادية التى أعلنت عنها الوزارة سواء كانت فيزياء عربي أو لغات.

وأشارت المصادر، إلى أيضًا أنه يجب على طلاب الثانوية العامة التركيز على الأسئلة التى تفعلها منصة حصص مصر التابعة لوزارة التربية والتعليم بالإضافة إلى حل امتحانات الأعوام السابقة.

وأكدت المصادر، أن الامتحانات جميعها من المنهج ولا يوجد شيء خارج المنهج أو يدعو لـ القلق.

وتقوم غرفة العمليات المركزية بوزارة التربية والتعليم بمتابعة امتحانات الثانوية العامة 2023 على مستوى جمهورية مصر العربية حيث تتصل بالمديريات والإدارات التعليمية وتعمل على حل المشكلات أول بأول مع مديرى المديريات والإدارات التعليمية.

وتستأنف وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني امتحانات الدور الأول للثانوية العامة غدا الأحد الموافق ٢ يوليو ٢٠٢٣، حيث من المقرر أن يؤدى طلاب الشعبة العلمية امتحان مادة الفيزياء ويؤدى طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة التاريخ، وذلك حسب الجدول المعتمد لامتحانات الثانوية العامة.