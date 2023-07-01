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السبت 01 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين خلال إجازة العيد.. محافظ الشرقية يزور قريتي المطاوعة والسكاكرة

الجولة
الجولة

أجرى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مفاجئة لقرى مركز ومدينة ههيا للوقوف على مستوى الخدمات المؤداة للمواطنين خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

بدأ المحافظ جولته بتفقد شوارع قرية المطاوعة للوقوف على الحالة العامة للنظافة والتأكد من رفع تراكمات القمامة من الشوارع أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، ليوجه نائب رئيس مركز ومدينة ههيا باستقدام جليدر لتسوية شوارع القرية، وتهيئتها أمام حركة السيارات والمارة مع التشديد على استمرار تكثيف حملات النظافة وصيانة أعمدة الإنارة ورفع الإشغالات والتأكد من التزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم وعدم التعدي على شوارع القرية واتخاذ ما يلزم قانونا حيال المخالفين.

كما أمر المحافظ نائب رئيس المركز بالتنسيق مع رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري لرفع المخلفات والقمامة من مصرف القرية لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين، مؤكداً أن الجهاز التنفيذي لا يألوا جهداً في سبيل تحسين مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة القطاعات الخدمية والتنموية.

توجه محافظ الشرقية لقرية السكاكرة والتقى بالأهالي للتعرف على احتياجاتهم علي الطبيعة وتوفير حلول عاجله لكافة المشكلات التي يعانون منها ، موجهاً نائب رئيس المركز بمراجعة رخص المباني الممنوحة للعمارات السكنية بالقرية واتخاذ اللازم قانوناً حيال المخالف منها.

اختتم المحافظ جولته بمركز ومدينة ههيا بتفقد حديقة 30 يونيه ، والتي تم افتتاحها خلال شهر مايو الماضي ، تماشياً مع رؤية المحافظة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل وإقامة متنزهات جديدة للمواطنين لقضاء أوقات فراغهم والأجازات والعطلات الرسمية وذلك للوقوف على جاهزيتها لإستقبال المواطنين لقضاء إجازة عيد الأضحى المبارك.

 

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