أستاذ اقتصاد: مصر حجزت مكانها فى نادى الكبار للطاقة بعد ثورة 30 يونيو

قالت الدكتورة وفاء على، أستاذ الاقتصاد وخبير أسواق الطاقة، إن مصر أصبحت مركزا إقليميا ودوليا للطاقة بسبب الشبكات الفريدة والبنية القوية، وهذا دليل على النهج الاستراتيجي التكتيكي المتميز الذي وضعته مصر في ملف هذه الصناعة، لجذب مزيد من الاستثمارات المباشرة للسوق المصرية.

وأضافت وفاء، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن مصر قامت بجهود مدروسة في عدة سنوات ماضية لتأمين واستدامة الطاقة من خلال الدراسات التي سمحت لها بوضع تخطيط جيد، وفازت بالسباق الذي يجري في العالم كله على الطاقة.

وأوضحت خبيرة أسواق الطاقة أن القيادة السياسية الواعية أدركت مبكرا أن الطاقة ملف هام وحيوي ولن يحدث أي نمو أو تطور دون الاهتمام بهذا الملف، فضلا عن ضمان الاستدامة التي يعاني منها العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وذلك باعتبار أن ملف الطاقة أمن قومي وأنها ركائز التنمية المستدامة.

وأشارت إلى أن مصر تحولت من دولة كانت تبحث عن تدابير لمعيشتها ونفقات استيراد الغاز إلى بلد مصدر ولاعب أساسي وجيوسياسي على المسرح العالمي، بل أصبح لنا دور في معادلة الطاقة الدولية واستطاعت مصر أن تحجز مكانها في نادي الكبار للطاقة.