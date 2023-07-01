موعد انكسار الموجة الحارة.. ودرجات الحرارة المتوقعة غدًا

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة يوميّ الأحد والإثنين، مشيرة إلى أنه من المتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى غدًا الأحد.

وقالت غانم، لـ"الدستور"، إن ارتفاع درجات الحرارة غدًا، لن يؤثر على استمتاع المواطنين بإجازة عيد الأضحى المبارك، موضحة أنه من المتوقع انكسار موجة الحر اعتبارًا من يوم الإثنين المقبل، حيث تنخفض درجات الحرارة من درجتين لـ3 درجات.

وأضافت: "ستكون هناك شبورة مائية خفيفة صباحًا حتى الساعة السادسة صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، كما تنشط رياح على مناطق من جنوب سيناء وشمال الصعيد والسواحل الشمالية على فترات متقطعة".

ولفتت إلى أنه بالنسبة لحالة البحر المتوسط، فستكون خفيفة إلى معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة الأحد 2 يوليو

القاهرة والوجه البحري السواحل الشمالية العظمى 36- الصغرى 34

السواحل الشمالية العظمى 32 - الصغرى 29

جنوب سيناء العظمى 40 - الصغرى 38

شمال الصعيد العظمى 38 - الصغرى 36

جنوب الصعيد العظمى 42 - الصغرى 41

درجات الحرارة الإثنين 3 يوليو

القاهرة والوجه البحري العظمى 37 - الصغرى 35

السواحل الشمالية العظمى 35 - الصغرى 32

جنوب سيناء العظمى 41 - الصغرى 39

شمال الصعيد العظمى 41 - الصغرى 39

جنوب الصعيد العظمى 42 - الصغرى 41