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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

مع ذكرى الاحتفال به اليوم.. تعرف على القديس التائب في سطور

الأنبا موسى
الأنبا موسى

"اختبر نفسك كل يوم وتأمل فى أى المحاربات انتصرت".. هكذا قال القديس التائب الأنبا موسى الشهير ب "الأسود"، والذى تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم السبت 1 يوليو، بذكرى رحيله.

وتزامنا مع ذكراه ترصد الدستور في سطور من هو القديس الذي تحولت حياته اللامبالاة والسرقة والزنى للحياة بداخل أسوار الدير كراهب طاهر قديس.

وبحسب الكتاب الأرثوذكسي "السنكسار" كانت حياة الأنبا موسى بعيدة عن الله فكان عبدًا لقوم يعبدون الشمس، كان جبارًا قويًا كثير الإفراط في الآكل وشرب الخمر يقتل ويسرق ويعمل الشر ولا يستطيع أحد أن يقف في وجهه أو يعانده وكان في أكثر أوقاته يتطلع إلى الشمس ويخاطبها قائلا:  "أيتها الشمس أن كنت أنت الإله فعرفيني" ثم يقول "وأنت أيها الإله الذي لا اعرفه عرفني ذاتك" فسمع يوما من يقول له: "أن رهبان وادي النطرون يعرفون الله فاذهب إليهم وهم يعرفونك".

ويستكمل "السنكسار" أنه قام وذهب لدير الأنبا بيشوي والتقى بالقديس ايسيذوروس القس، الذي لما رآه خاف من منظره فطمأنه موسى قائلاً أنه أتي إليهم ليعرفوه الإله فأتي به إلى القديس مقاريوس الكبير وهذا وعظه ولقنه الأمانة وعمده وقبله راهبًا وأسكنه في البرية.

وبالفعل تاب موسى عن كل ما فعله في حياته من شر ومارس عبادة الله وسلك طريق الفضيلة حتى هجم البربر على الدير. فقال حينئذ للأخوة الذين كانوا عنده: "من شاء منكم أن يهرب فليهرب" فقالوا له: "وأنت يا أبانا لماذا لا تهرب ؟" فقال: "أنا أنتظر هذا اليوم منذ عدة سنين" ودخل البربر فقتلوه وسبعة أخوة كانوا معه غير أن أحد الاخوة اختفي وراء حصير.. فرأي ملاك الرب وبيده إكليل وهو واقف ينتظره فلم يلبث أن خرج مسرعا إلى البربر فقتلوه أيضا.

ابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية اسة البابا تواضروس الثاني البابا تواضروس الثاني بابا الاسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية القديس التائب الأنبا موسى الشهير ب الأسود الكنيسة القبطية الأرثوذكسي الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة البابا الكنيسة القبطية الارثوذكسية برئاسة البابا تواضروس الثاني الكنيسة القبطية الأرثوذكسية ب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

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