ads
السبت 01 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

"حلم النور".. مصر من أغنى دول العالم في طاقة الرياح (فيديو)

طاقة الرياح
طاقة الرياح

عرض برنامج "صباح الخير يا مصر" فيلمًا وثائقيًا بعنوان "حلم النور .. كيف كانت الكهرباء قبل 30 يونيو وكيف أصبحت؟".

وأشار الفيلم الوثائقي إلى أنه بناءً على دراسات مناخية أكدت تمتع سواحل البحر الأحمر الملاصقة للسلاسل الجبلية بتيار قوي من الرياح مستمر أغلب فترات العام، وكان هناك توسع بإنشاء محطة الزعفرانة ومحطة جبل الزيت اللتين طبقتا المعايير العالمية للاستفادة من كل نسمة هواء.

وتعتبر مصر من أغنى دول العالم في طاقة الرياح، حيث تمتلك إمكانيات كبيرة جدًا تكفي احتياجاتها وتزيد عما يمكن أن تصدره، حيث إن لدى مصر طاقة رياح تغطي جميع احتياجات الدول العربية وجزء من احتياجات دول أوروبا.

وفي السياق، قال الباحث الاقتصادي محمد شادي، إن مشروع مصر الأساسي هو تصدير الطاقة المتجددة التي مصدرها الشمس والرياح وهي موسمية، حيث ينخفض إنتاجها في بعض الأوقات بسبب العوامل الجوية، ويجب أن يكون لدينا قدرات ثابتة التي تعوض القدرات الموسمية أو المتغيرة بمجرد انخفاضها، لذلك، فإن مصر تستخدم المحطات الحرارية ومحطات الطاقة النووية في الضبعة.

الفيلم إشراف على المحتوي والإعداد محمد المعتصم، وبرديوسر سارة عصام، وإعداد محمد سامي، وكتابة وتقديم مصطفي كفافي  إخراج محمود نديم، وإشراف عام دينا كريم.

حلم النور فيلم حلم النور برنامج صباح الخير يا مصر صباح الخير يا مصر الكهرباء قبل 30 يونيو

الأكثر قراءة

أول تعليق من محافظة القاهرة على "تعليق لحمة في عمود مونوريل"

أشعل صراع الهبوط.. "الداخلية" الفائز الأكبر فى الأسبوع الـ32 للدورى الممتاز

على مساحة 40 ألف فدان.. الوادى الجديد تحتوي على أكبر مزرعة تمور في العالم

"مصر للطيران": 15 رحلة جوية لعودة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن

الاتحاد الأوروبى يدين واقعة حرق المصحف فى السويد

نص تحذيرات كولر للاعبى الأهلى قبل مواجهة فيوتشر فى الدورى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

الدوري السعودي على فين؟

علي سعدة

ثورة أنقذت وطن

د. منى حلمى

معجزة انقاذ الوجود

أحمد عاطف

ماذا لو لم تنجح "ثورة 30 يونيو"؟

سارة الشلقاني

نبوءة 30 يونيو.. يوم الخلاص

إيهاب مصطفى

"ما فرج إلا بعد ضيق يا ولدى"

عبدالله شريف

"عم صبرى" يشهد 30 يونيو من الجنّة

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

صور

شعب بيحب يفرح

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يهاجمون مزارعين فلسطينيين

بريطانيا وأستراليا وكندا يطالبون حكومة الاحتلال بالتراجع عن قرارها ببناء وحدات استيطانية

"الخارجية الفلسطينية" تطالب بوضع كل منظمات المستوطنين على قوائم الإرهاب