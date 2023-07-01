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السبت 01 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

علي الحجار ضيف لميس الحديدي الليلة في "كلمة أخيرة"

الحجار
الحجار

يحل المطرب الكبير علي الحجار في التاسعة والنصف من مساء اليوم ضيفاً على الإعلامية لميس الحديدي وبرنامجها “كلمة أخيرة” على قناة ON في حلقة غنائية وحوارية مميزة.

ويقدم الحجار مجموعة كبيرة من أهم أغنياته كما يشاركه نجله المطرب الشاب أحمد الحجار بصحبة الفرقة الموسيقية ويتحدث عن الكثير من التفاصيل الفنية.

يحيي النجم علي الحجار حفلاً غنائياً يوم الجمعة الموافق 7 يوليو المقبل ويقام الحفل في قاعة إيوارات بالجامعة الأمريكية بمنطقة وسط البلد، ومن المقرر أن يقدم الحجار في حفلة مجموعة من الأغاني الجديدة التي يفاجئ بها جمهوره للمرة الأولى، وتبدأ أسعار التذاكر من 357 جنيها، وتصل إلى 1207 جنيهات كحد أقصى.

ومن المقرر أن يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساء، ويشدو الحجار لجمهوره بباقة متنوعة من أشهر أغنياته القديمة والحديثة التي شكلت علامات في مشواره الفني الممتد، والتي تنتمي لمؤلفات الإبداع الجاد، منها: "متمنعوش الصادقين، يا طالع الشجرة، أبوالأحلام، الزين والزينة، الليلة ليكي، العروسة، تيجيش نعيش، يا موجة يا زرقا، إنتي طلعتيلي منين، ريشة، ندهني الحنين، روحي فيكي، في قلب الليل، داري العيون، جزيرة غمام، زي الهوى، عارفة، مسألة مبدأ، الليل وآخره، غوايش، في هويد الليل، متصدقيش، ولما الشتا يدق البيبان"، وغيرها.

علي الحجار لميس الحديدى كلمة أخيرة المطرب الكبير علي الحجار الإعلامية لميس الحديدي قناة on

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