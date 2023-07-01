بدء صرف المقررات التموينية لشهر يوليو لصالح 64 مليون مستفيد

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، صرف مقررات شهر يوليو لصالح أصحاب البطاقات البالغ عددهم 64 مليون مواطن مقيدين على 23 مليون بطاقة عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية عبر فروع المجمعات الاستهلاكية وبدالي التموين ومنافذ جمعيتي.

وأكد المتحدث الرسمي أحمد كمال، أنه تم توجيه الشركة القابضة للصناعات الغذائية باستمرار فتح 30% من مخازن الجملة خلال أيام عيد الأضحى.

وقال إن منافذ ‏صرف السلع التموينية تعمل بكامل طاقتها خلال عيد الأضحى المبارك، مشيرا إلى ‏أن مخازن الجملة التابعة لشركتي الجملة (العامة والمصرية) ‏ستوفر احتياجات منافذ صرف السلع من السلع المقررة على ‏بطاقات الدعم التمويني.

وأضاف أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية توفر كافة الأصناف التي تضخها الوزارة ضمن مقررات الدعم والبالغ عددها 32 صنفا.

وأشار إلى أن هناك متابعة مستمرة من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، لتأمين السلع التي يحتاجها المواطنون، منوها بأن هناك توجيهات لشركتي الجملة (العامة والمصرية) بضخ السلع في المنافذ باستمرار.

وذكر أن قيمة السلع التي تم توفيرها شهريا تبلغ 3 مليارات جنيه، لافتا إلى أن البطاقة 4 أفراد تحصل على دعم بقيمة 200 جنيه وتصرف 4 زيت و6 سكر.

وأوضح أن مديريات التموين تقوم بتسيير حملات يومية على منافذ صرف السلع للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، مشددا على التزام التجار بحركة الصرف وفقا للأسعار المعلنة، حيث تعد تلك الأسعار استرشادية والمواطن لا يدفع أي مقابل مادي للحصول عليها.

ولفت إلى أن هناك متابعة مستمرة من جانب الوزارة على منافذ صرف السلع التموينية من بدالي التموين ومشروع جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية، لمطابقة السلع التي تم صرفها من مخازن شركات الجملة مع ما يتم توفيره لأصحاب البطاقات التموينية طبقا للاستعاضة الخاصة لكل تاجر لضمان قيام حصول المواطنين على السلع دون أي شكاوى.

وطالب كمال، المواطنين، بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة من خلال غرف العمليات المشكلة بمديريات التموين أو الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 أو منظومة تلقي الشكاوى الحكومية الموحدة 16528.