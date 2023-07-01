أشرف كمال: إنجازات قطاع الزراعة لا تخطئها عين

كشف الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، كيف غيرت مشروعات وإنجازات ثورة 30 يونيو شكل القطاع الزراعي، مؤكدا أن هناك إنجازات عديدة لا تخطئها العين في القطاع الزراعي.

وأضاف أستاذ الاقتصاد الزراعي، خلال مداخلة هاتفية، عبر قناة "إكسترا نيوز"، أن أزمة الغذاء العالمية هددت العالم كله؛ جراء ما حدث من معارك دولية أبرزها الحرب الروسية- الأوكرانية، ويوجد أكثر من 800 مليون شخص حول العالم يعانون من نقص الغذاء، ولكن الدولة المصرية تيقظت لهذا الأمر من خلال جهود استباقية ومشروعات ضخمة.

وأوضح أن هناك مشروعات عديدة أبرزها مشروع الدلتا الجديدة 2.2 مليون فدان يقع في إطارها مشروع مستقبل مصر 1.1 مليون فدان، ومشروع توشكى الخير 500 ألف فدان.

وأكد أن افتتاح الرئيس السيسي موسم حصاد القمح في شرق العوينات خير دليل على اهتمام الدولة بهذا القطاع، حيث تمت إضافة 70 ألف فدان قمح لمشروع الدلتا الجديدة و150 ألف فدان قمح في مشروع توشكى الخير، و5000 في النوبرية، وغيرها من المشروعات الضخمة، في مختلف الأصعدة.

وتطرق الدكتور أشرف كمال، أستاذ الاقتصاد الزراعي، إلى "كارت الفلاح الذكي" الذي يساعد الفلاح في الحصول على الأسمدة المدعمة والتقاوي والمبيدات، مشيرا إلى أن هناك العديد من المشروعات في هذا السياق.