بعد تناول الفتة واللحوم.. الطريقة الصحيحة لتناول مضادات الحموضة

تعتبر الفتة وأكل اللحوم بكثرة من ضمن الطقوس التي يحتفل بها المواطنون في عيد الأضحى المبارك، ولكن من المعروف أن الإفراط في تناول اللحوم يتسبب في حموضة شديدة وانتفاخ وألم بالمعدة.

ويكثر بعض الأشخاص في تناول أدوية الحموضة التي ينتج عنها نتيجة عكسية غير المرغوب فيها بسبب تناول مضاد الحموضة بطريقة خاطئة للقضاء على الحموضة، وتستطيع الآن معرفة كل التفاصيل والمعلومات التي ستساعدك على تناول مضاد الحموضة بشكل صحيح، ولك وفقاً لموقع "very well health".

الطريقة الصحيحة لتناول مضادات الحموضة

يصرف البعض في تناول أكل اللحوم وبكثرة ليشعروا بعدها بالحموضة وانتفاخ في المعدة، لذلك يمكنك تتبع السطور التالية لمعرفة طرق القضاء على الحموضة:

1 - استشارة الطبيب أولاً

إذا كنت تشعر بالحموضة الشديدة بعد تناول اللحوم الحمراء والإفراط فيها يجب استشارة طبيبك أولاً ليعطك الدواء المناسب لك لتقليل الشعور بالحموضة.

2 - قراءة نشرة الدواء قبل استعماله

من ضمن الضروريات التي يجب أن يتابعها مرضى الحموضة قراءة نشرة الدواء قبل استعماله، فمن المتوقع أن لا يتناسب الدواء مع حالتك أو تكون أعراضة صعبة بالنسبة إليك.

3 - تناول مضادات الحموضة قبل الأكل

يجب أن تناول مضادات الحموضة قبل الأكل بساعتين ليبدأ المضاد الحيوي في أداء وظيفته لتقليل احتمالية ظهور أعراض ارتجاع الحمض أثناء الوجبة وبعدها.

4 - الالتزام بالجرعة المحددة

يجب أن تتناول مضادات الحموضة في توقيته المحدد والالتزام بالجرعة التي أخبرك بها طبيبك لأن الإفراط في تناول جرعة زائدة سيعطيك نتيجة عكسية تؤثر على جهازك الهضمي.

هذه الأطعمة تحميك من أعراض الحموضة

1 - تناول الخضروات والفاكهة.

2 - شرب النعناع الأخضر والزنجبيل والينسون بعد تناول الطعام بساعتين.

3 - تناول المأكولات البحرية واللحوم البيضاء.

4 - الدهون الصحية تعمل على تقليل الحموضة وبتكون موجودة في فاكهة الأفوكادو- زيت الزيتون- بزور الكتان- زيت السمسم- زيت عباد الشمس.

5 - إحرص على تناول الزبادي خالي الدسم بعد الطعام سيعمل على تهدئة المعدة وتقليل الحموضة التي تشعر بها مباشرة بعد تناولك الطعام.