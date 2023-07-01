مصرع شقيقين في مشاجرة بالأسلحة النارية بسبب خلافات الجيرة بالفيوم

لقي شقيقان مصرعهما في مشاجرة بالأسلحة النارية بعزبة شعبان بالكعابي الجديدة التابعة لمركز سنورس، بسبب خلافات الجيرة، وتم نقل المتوفيين لمشرحة مستشفى سنورس المركزي تحت تصرف الجهات الأمنية.

كان اللواء ثروت المحلاوى مدير أمن الفيوم تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة سنورس ببلاغ بوجود مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية ومتوفيين بعزبه شعبان بناحية الكعابي الجديدة بدائرة المركز.

وعلى الفور كلف بالانتقال وسرعة كشف ملابسات الحادث وضبط المتورطين، وضبط الحالة الأمنية، وتبين بالفحص والانتقال لضباط البحث الجنائي، وفاة كل من "أ خ" (42 سنة ـ عامل) متوفى على أثر إصابته برش خرطوش بالساقين وجرح رضي بالرأس وشقيقه "ن خ" (32 سنة ـ عامل) متوفى على أثر إصابته بسلاح أبيض بالصدر والذراع اليمنى.

وكشفت تحريات مباحث البحث الجنائي أن المشاجرة حدثت إثر خلافات الجيرة ومشادة كلامية وتطورت إلى مشاجرة استخدمت خلالها الأسلحة النارية والأسلحة البيضاء، أدت إلى مصرع شقيقين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بالفيوم ومركز شرطة إطسا من القبض على الجناة وضبط الأداة المستخدمة في الجريمة، وجار التحقيق معهما بمعرفه الجهات الأمنية.

جرى تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشاجرة وظروفها وملابساتها، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.