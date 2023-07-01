حجاج برنامج ضيوف خادم الحرمين يتمّون نسكهم بطواف الوداع

أنهى 4951 حاجًا وحاجة من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذي تشرف عليه وزارة الشئون الإسلامية والدعوة والإرشاد، السعودية من 92 دولة، مناسك حجهم بعد أن طافوا طواف الوداع رافعين أكف الدعوات، داعين الله أن يتقبل حجهم ويعودوا إلى أهلهم كيوم ولدتهم أمهاتهم.

ويستعد الحجاج بعد أدائهم الركن الخامس للذهاب إلى المدينة المنورة للإقامة أياما عدة وزيارة مسجد الرسول -صلى الله عليه وسلم- والزيارات المتنوعة لأبرز المعالم النبوية، من خلال خطط أعدتها لجان البرنامج للتفويج والتسكين وغيرها من الخدمات المقدمة لهم بطاقم متكامل.

من جهتهم، قدم الحجاج المستضافون الشكر والثناء لطاقم البرنامج كافة، لما وجدوه من خدمات واهتمام وتوفير كل ما يحتاجون إليه منذ وصولهم إلى المملكة وتأدية فريضة الحج، حتى مغادرتهم إلى المدينة المنورة.

هذا، ويواصل حجاج بيت الله الحرام من غير المتعجلين، اليوم السبت، رمي الجمرات بمشعر منى، في ثالث أيام التشريق الذي يوافق رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

ويتوجه الحجاج غير المتعجلين بعد انتهائهم من رمي الجمرات إلى المسجد الحرام؛ لأداء طواف الوداع لإتمام نسكهم.