"التعليم": عودة امتحانات الثانوية العامة بالفيزياء والتاريخ غدًا

تستعد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لعودة امتحانات الثانوية العامة، عقب العودة من إجازة عيد الأضحي المبارك، الأحد.

ويؤدي الطلبة والطالبات، بالشعبة الأدبية، امتحان مادة التاريخ، وطلاب الشعبة العلمية (علوم ورياضة)، امتحان مادة الفيزياء، داخل لجان مراقبة ومؤمنة.

وقالت مصادر خاصة، بديوان عام وزارة التربية والتعليم، إنه تم وصول صناديق أسئلة امتحانات مادتي الفيزياء والتاريخ، لمراكز توزيع الأسئلة بالمحافظات النائبة، على أن يتم توزيعها فجر غدٍ لمحافظتي القاهرة والجيزة.

كانت الوزارة قد نوهت باستمرار الامتحانات خلال إجازة العيد طبقًا للجدول المعتمد.